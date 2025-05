Ethiopie: Le pays réitère son engagement en faveur du développement des compétences et de l'autonomisation des jeunes

Addis Ababa — La ministre du travail et des compétences, Muferihat Kemal, a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur du développement des compétences et de l'autonomisation des jeunes en tant que moteurs essentiels de la prospérité économique.

S'exprimant lors de la séance de clôture d'Innovation Africa 2025 à Addis-Abeba aujourd'hui, le ministre a décrit les efforts déployés par le pays pour transformer son système de formation technique et professionnelle (TVET) en un écosystème entrepreneurial.

Selon elle, ces efforts consistent à intégrer l'éducation et la formation à l'entrepreneuriat dans les programmes d'EFTP, à doter les diplômés de compétences pratiques et sectorielles, ainsi que de la capacité à identifier les opportunités commerciales, à lancer des entreprises et à créer des emplois.

"Cet investissement dans la jeunesse par le biais d'un développement ciblé des compétences est un investissement dans l'avenir de la nation, qui s'aligne sur la vision africaine plus large d'un dynamisme économique inclusif et sur la devise de la création d'emplois basée sur les compétences en Éthiopie".

Pour sa part, Ghislain Thierry Maguessa Ebome, ministre de l'enseignement technique et professionnel et de la formation de la République du Congo, a déclaré que son pays se concentrait sur le secteur numérique et l'employabilité dans le cadre des réformes de l'EFTP.

Il s'agit notamment d'accélérer les compétences numériques, de promouvoir la création d'entreprises par le biais d'initiatives telles que "Une entreprise, un jeune" et "Étudiants et entrepreneuriat", et de faciliter les stages professionnels pour les étudiants de l'EFTP.

Le représentant du ministère somalien du travail et des affaires sociales, Yusuf Mohamed Adan, a évoqué la création d'un centre national pour l'emploi offrant aux jeunes une formation en compétences non techniques, en entrepreneuriat, en alphabétisation numérique et financière, ainsi qu'un portail d'emploi en ligne pour améliorer l'accessibilité des demandeurs d'emploi.

Il a également mentionné les partenariats solides avec le secteur privé grâce auxquels plus de 1 300 jeunes sont actuellement formés à l'entrepreneuriat et aux énergies renouvelables.

Les présentations collectives des ministres africains ont mis en évidence la reconnaissance, à l'échelle du continent, du lien essentiel entre le développement de compétences ciblées, la promotion de l'esprit d'entreprise chez les jeunes et la réalisation d'une prospérité économique durable sur l'ensemble du continent.