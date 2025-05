Algérie: Le président de la République souligne sa volonté de poursuivre la consolidation des acquis réalisés dans le monde du travail

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, mercredi, sa volonté de poursuivre la consolidation des acquis réalisés en faveur des travailleurs, réaffirmant sa détermination à parachever le processus d'édification nationale, dont la voie a été tracée par les précurseurs, afin de préserver l'indépendance de la décision et les capacités et les richesses de la nation.

Dans un message adressé à l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, le président de la République a présenté ses meilleurs voeux aux travailleurs algériens, réaffirmant sa détermination à "parachever le processus d'édification nationale, dont la voie a été tracée par nos précurseurs parmi les valeureux martyrs, les moudjahidine, les militants et tous les enfants dévoués de cette patrie, afin de préserver l'indépendance de la décision et les capacités et les richesses de la nation et de contribuer à l'essor d'une économie forte et diversifiée, garante de la fierté, de la dignité et de l'indépendance du pays".

Ces acquis, a-t-il ajouté, "se verront renforcés, conformément aux engagements que nous avons pris, afin de garantir aux travailleuses et aux travailleurs un cadre de vie satisfaisant et une vie familiale sereine, et ce, partant de l'attachement de l'Etat à préserver la dignité des citoyens et à consacrer la protection des droits des citoyennes et des citoyens dans les textes juridiques liés aux parcours professionnels et à la retraite".

Dans le même sillage, le président de la République a affirmé que "l'Algérie victorieuse compte sur ses enfants, travailleuses et travailleurs, qui contribuent avec le même engagement et la même loyauté envers la patrie, en cette étape cruciale, depuis leurs divers postes, au façonnement d'un modèle économique moderne".

Le président de la République a conclu son message en adressant ses salutations "à cette génération de jeunes, résolue à saisir les opportunités de succès par ses initiatives créatives", lui réitérant "ses encouragements sans bornes" et saluant en elle "la volonté de défi et de renouveau qui soutient les capacités économiques du pays".