Algérie: Le pays franchit le cap des 2 millions d'abonnés FTTH et lance le Wi-Fi 7

ALGER — L'Algérie a franchi un jalon important en dépassant les 2 millions d'abonnés au réseau Internet très haut débit en fibre optique (FTTH, fibre to home), a annoncé mardi l'entreprise Algérie Télécom.

Cette avancée a coïncidé avec le lancement, en avant-première africaine, de la technologie Wifi 7, lors d'une cérémonie marquant le 22e anniversaire de l'opérateur.

L'événement s'est tenu en présence notamment du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, et de la Haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre, Mme Meriem Benmouloud.

Lors de cette cérémonie, M. Zerrouki a exprimé sa fierté face à ce jalon atteint par l'Algérie, soulignant que le pays est passé de 53.000 abonnés au début de l'année 2020 à plus de deux millions en un temps record.

Il a affirmé que "ce saut qualitatif, conforme aux normes internationales, démontre que la volonté politique, soutenue par des compétences, est capable de rattraper le temps et de relier l'Algérie à la locomotive de l'économie numérique mondiale".

"Cet accomplissement ne se limite pas à des chiffres, mais représente la concrétisation de la vision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à bâtir un Etat moderne reposant sur une infrastructure développée, au service d'un homme créatif et d'une économie fondée sur l'innovation", a-t-il ajouté.

Le lancement commercial du Wi-Fi 7, une première en Afrique, affirme l'engagement d'Algérie Télécom envers l'innovation et l'excellence technologique. Le Wi-Fi 7 est la nouvelle génération de Wi-Fi qui promet des débits extrêmement élevés, jusqu'à 46 Gigabits par seconde (Gbit/s), soit environ 4,8 fois plus rapide que le Wi-Fi 6.

Il offre une connexion plus rapide, plus stable et plus efficace, adaptée aux usages exigeants comme le streaming 4K/8K, la réalité virtuelle, les jeux en ligne, et peut gérer beaucoup plus d'appareils en même temps sans ralentir.