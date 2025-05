Algérie: Jijel - Lancement de plusieurs opérations d'ouverture et d'aménagement de pistes forestières

JIJEL — La Conservation des forêts de la wilaya de Jijel a lancé plusieurs opérations d'ouverture et d'aménagement de pistes forestières en prévision de la saison estivale et de la campagne de lutte contre les incendies de forêts 2025, apprend-on mercredi auprès des services de la wilaya.

La même source a précisé que dans le cadre des préparatifs de la campagne de lutte contre les feux de forêts, plusieurs opérations d'ouverture et d'aménagement de pistes forestières ont été lancées à travers les communes montagneuses de la wilaya.

Des travaux de réhabilitation d'une piste forestière de 7 km reliant mechta Koubia à la forêt domaniale Guerrouche et la région d'El Ma El Bared dans la commune de Selma Benziada ont été ainsi entamés suite à sa dégradation sous l'effet des intempéries, a précisé la même source.

La réhabilitation d'une piste forestière de 2 km entre Mezghiche et Demama dans la commune de Kaous et d'une autre de 4 km reliant dans la commune d'Oudjana les localités de Djenan Ayad, El Merdj et Lahouat a été lancée parallèlement à l'engagement des travaux de réaménagement d'une piste dégradée suite aux intempéries de 5 km entre Djenan Zetot et El Maïda dans la commune de Selma Benziada et d'une autre de 3 km entre Oued Cheta et Lemcif dans la commune de Texenna, selon la même source.

D'autres opérations similaires seront "ultérieurement" lancées de sorte à faciliter les déplacements des citoyens et les interventions des services de la Conservation des forêts et de la Protection civile en cas d'incendie, ont ajouté les services de la wilaya.