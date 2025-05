Algérie: Le pays a accompli des 'pas de géant' dans le domaine de la protection de l'enfance

TIPASA — La Déléguée nationale à la Protection de l'enfance, Mme Meriem Cherfi, a affirmé, mercredi à Tipasa, que l'Algérie a fait des "pas de géant" en matière de prise en charge et de protection de l'enfance (toutes catégories confondues), des efforts qui se poursuivent toujours.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement d'une activité pédagogique et récréative au profit des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, à l'occasion de la célébration, le mois d'avril, du mois de la sensibilisation à l'autisme, Mme Cherfi a indiqué que "l'Algérie a accompli d'importantes réalisations en matière de prise en charge et de protection de l'enfance, représentées, entre autres, par un arsenal juridique solide et les mécanismes déployés sur le terrain pour protéger cette catégorie".

Elle a rappelé, à ce propos, que l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), en coordination avec plusieurs secteurs ministériels concernés par l'enfance, s'attelle à l'élaboration d'un plan d'action national pour l'enfance 2025-2030, qui couvrira tous les axes et aspects relatifs à cette catégorie, notamment les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, afin de les aider à s'intégrer dans les établissements éducatifs et dans la société.

Elle a souligné que ce plan national abordera les différents axes liés à la protection et à la prise en charge de l'enfance, tels que les soins de santé, l'éducation et la protection des enfants dans le monde des technologies modernes. Une commission nationale composée de représentants de différents ministères, des corps de sécurité, d'associations actives du domaine et d'experts spécialisés a été mise place, à cet effet, a-t-elle précisé.

Des rencontres régionales ont été aussi lancées, en commençant par les wilayas du Sud du pays, où elles ont englobé 22 wilayas, avec la participation de tous les spécialistes et experts.

Elles ont été suivies par d'autres rencontres similaires organisées dans l'Est du pays, avant leur tenue la semaine prochaine dans la région-Ouest du pays, puis leur clôture par une rencontre nationale, selon les précisions de Mme Cherfi.

Ce nouveau plan constituera une "valeur ajoutée" pour les réalisations que l'Algérie a déjà accomplies en matière de prise en charge et de protection de l'enfance, a estimé la Déléguée nationale à la Protection de l'enfance, soulignant la poursuite des efforts en faveur de cette frange de la société.

Par ailleurs, Mme Cherfi a salué cette initiative consistant à permettre aux enfants atteints d'autisme de partager des jeux et des activités récréatives avec des enfants ordinaires, ce qui leur offre l'opportunité de les côtoyer et de s'intégrer dans la société.

A noter que cette initiative, abritée par une ferme d'élevage de chevaux et d'équitation de la commune de Sidi Rached, a été marquée par l'organisation de plusieurs activités récréatives et pédagogiques, en présence des parents des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, qui ont exprimé leur gratitude pour l'attention portée à la situation de leurs enfants.