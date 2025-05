Algérie: L'importance de l'image dans les médias algériens mise en exergue à Ghardaïa

GHARDAIA — L'importance de l'image, ses fonctions et ses dimensions dans divers volets médiatique, éducatif et socio-culturel a été mise en avant par les participants à la rencontre intitulée "l'image dans les médias algériens : réalité et fonctions", tenue, mercredi, à l'université de Ghardaïa.

Intervenant dans ce cadre, le président du séminaire, Bakir Kechar, a souligné l'importance de l'image, à l'ère du numérique, en tant que socle englobant culture et civilisation de la société, et son rôle informatif, culturel et économique en cette conjoncture.

Le chef de département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Ghardaïa, Abderrahmane Baba -Ouamer, a mis l'accent sur la nécessité de faire preuve d'éthique dans la transmission de l'image par les journalistes et les professionnels des médias et d'en faire un miroir reflétant, avec précision, à l'opinion public la réalité de la vie des individus et des collectivités.

Dans son exposé "les images dans les médias algériens, entre réalité professionnelle et désinformation", le Pr. Amar Abderrahmane, de l'université Alger-3, a indiqué que "l'image joue un rôle primordial sur l'Internet, car très accessible aux différentes catégories sociales, lui conférant une place de choix chez les internautes".

Et de soutenir : "l'image joue, par la force des choses, un rôle prépondérant dans la formation de l'opinion publique, usant de supports électroniques et numériques au diapason de l'évolution de la société, en plus de contribuer à promouvoir son patrimoine et sa culture".

Relevant que l'image a un impact positif sur le public et présente une vision prospective au quotidien, l'intervenant a estimé que "le rôle de l'image n'est pas l'apanage des médias, mais est exploité dans l'influence et l'orientation appropriées de l'opinion publique, notamment avec les mutations induites par le numérique".

Les travaux de cette rencontre ont été riches en communications et exposés traitant de"défis de l'image médiatique à l'ère de l'Intelligence artificielle", "le développement technologique et son impact sur l'image médiatique", "La responsabilité sociale de l'image journalistique dans les médias", "le rôle de l'image dans la formation de la conscience sociale" et "les dimensions et normes éthiques de l'image dans l'exercice de la fonction médiatique".

Organisée par la Faculté des sciences sociales et humaines, département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Ghardaïa, la rencontre, qui s'est déroulée en présence d'experts, chercheurs et enseignants de différentes institutions du pays, vise à braquer les lumières sur la réalité de l'image dans les médias algériens à l'ère du développement numérique et technologique, ont indiqué les organisateurs.