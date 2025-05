Algérie: Journées portes ouvertes sur les écoles et les instituts supérieurs dédiés à la Culture et à l'Art

Le ministère de la Culture et des Arts a organisé, mardi à Alger, des Journées portes ouvertes sur les écoles et les instituts supérieurs sous sa tutelle, au profit des jeunes lycéens, candidats à l'épreuve du Baccalauréat de juin 2025.

Ouvertes mardi au Palais de la Culture "Moufdi-Zakaria" par le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, accompagné du sous-directeur de la tutelle pédagogique auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Allouche, ces journées, prévues jusqu'au 1er mai prochain, continueront de recevoir les candidats à l'examen du Baccalauréat, à partir de mercredi, aux sièges des écoles et instituts supérieurs animant ces journées.

Dans son allocution d'ouverture M. Ballalou a affirmé que le secteur de la Culture et des Arts ouvrait aujourd'hui "de larges horizons devant les jeunes candidats à l'épreuve du Baccalauréat de la session du mois de juin 2025 pour une formation de haute qualité et de spécialisation", ajoutant avec certitude que, "le soutien du parcours artistique et technique et son intégration parmi les choix de l'orientation scolaire constitue en soi, un véritable investissement dans nos énergies créatives et notre avenir culturel".

Ces journées portes ouvertes, poursuit le ministre, constituent "une opportunité directe" qui permettra aux jeunes bacheliers de "connaitre les structures de formation supérieure dans le domaine des Arts", assurant aux éventuels postulants à ces études artistiques supérieures, de leur "faciliter l'accès à l'information, par la mise à leur disposition de tout un personnel "enseignant, administratif et estudiantin".

Le ministre de la Culture et des Arts a conclu en rappelant la nécessité de "bien choisir la spécialité artistique" et que pour ce faire, il conviendrait de se "rapprocher des différents stands de ces journées" avec l'intention de bien se renseigner sur les "contenus de chaque formation" et découvrir le cursus universitaire à donner à son ambition".

Plusieurs stands animent ces journées portes ouvertes, à l'instar de ceux de l'Institut supérieur des métiers des arts de la scène (ISMAS), l'Ecole supérieur des Beaux-Arts d'Alger (ESBAA), l'Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels (ENSCRBC) de Tipaza, l'Institut national supérieur de musique (INSM), l'Institut national supérieur du Cinéma, "Mohamed-Lakhdar-Hamina".

Les écoles et les instituts supérieurs sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, proposent des formations artistiques et techniques dans plusieurs domaines dans le paysage culturel, à l'instar des arts de la scène, la musique, le cinéma, l'audio-visuel, les arts plastiques, le théâtre, le patrimoine, ou encore, la littérature, entre autres.