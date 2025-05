Algérie: Journée internationale des travailleurs - Poursuite des efforts de l'Etat pour consolider les acquis professionnels et sociaux des travailleurs

ALGER — Les travailleurs algériens célèbrent, jeudi, la Journée internationale des travailleurs, alors que l'Etat poursuit ses efforts pour consolider les acquis professionnels et sociaux de cette catégorie, au regard de son rôle essentiel dans le processus de développement national.

Les travailleurs algériens célèbrent cette fête internationale en étant pleinement conscients de la lourde responsabilité qui leur incombe en tant qu'élément clé de l'équation de développement. L'Etat poursuit, en parallèle, ses efforts pour renforcer les acquis socioprofessionnels à travers des mesures et des dispositions convergeant toutes dans l'intérêt de cette catégorie qualifiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de "pilier du développement durable et de la création de richesse".

Dans cette optique, la question de l'amélioration des conditions des travailleurs a été inscrite, depuis 2020, parmi les priorités des hautes autorités, à travers la prise de mesures progressives dont la revalorisation du salaire national minimum garanti (SNGM), la suppression de l'impôt sur les faibles revenus et l'augmentation des salaires, des allocations et pensions de retraite.

Dans le même contexte, le président de la République a décidé d'augmenter les salaires à hauteur de 47% à partir de l'année dernière, une mesure exceptionnelle sachant qu'il n'y a pas eu d'augmentation de ces salaires depuis 10 ans.

L'intégration professionnelle des titulaires de contrats dans des postes permanents a été également activée, et les contrats du dispositif des activités d'intégration sociale ont été transformés en contrats à durée indéterminée.

La concrétisation de ces réformes, une réalité tangible désormais, se poursuit avec la promulgation des statuts particuliers des différents corps professionnels, une opération qui concerne de nombreux secteurs, à l'instar de l'Éducation nationale, la Santé et les Affaires religieuses.

Dans ce cadre, intervient également la décision du président de la République d'intégrer 82. 410 enseignants contractuels dans les différents cycles d'enseignement, dans une démarche que les enseignants et leurs représentants syndicaux considèrent comme étant "une forte motivation pour un meilleur rendement dans ce secteur stratégique".

En application de l'engagement du président de la République envers les enseignants des trois cycles (primaire, moyen et secondaire) et en reconnaissance de leurs efforts dans la formation des générations futures, le Conseil des ministres a approuvé, lors de sa dernière réunion, la réduction de trois (3) ans, de l'âge de la retraite au profit des enseignants du secteur de l'éducation nationale.

S'ajoute à cela l'engagement du président de la République à garantir l'exercice du droit syndical, insistant, et qui a insisté, à ce propos, sur "la nécessité que la loi garantisse le droit syndical et la formation dans ce domaine". Il a ordonné, par ailleurs, que "la loi relative à l'exercice du droit syndical puisse prévoir tous les critères de transparence de l'exercice syndical et de représentation syndicale véritable", "l'exercice du droit syndical étant garanti en Algérie et l'Etat, engagé à le respecter".

Et pour préserver les intérêts suprêmes de la Nation, la classe ouvrière poursuit sa contribution au processus de développement, n'ayant de cesse de recevoir les éloges du président de la République qui tient, à chaque occasion, à saluer et à valoriser l'apport des compétences nationales pour la concrétisation du "rêve algérien".

De la wilaya de Béchar, qui abrite le gigantesque projet de Gara Djebilet, et des usines de dessalement d'eau de mer qu'il a récemment inaugurées dans les wilayas d'Oran, Tipaza, El Tarf, Boumerdes et Béjaïa, les salutations et les éloges du président de la République étaient, à chaque fois, à l'adresse des travailleurs et des cadres qui ont pu relever les défis, en attendant la concrétisation d'autres grands projets de développement.