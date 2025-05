Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée internationale du travail

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mercredi, un message aux travailleuses et aux travailleurs algériens à l'occasion de la Journée internationale du travail, dont voici la traduction APS :

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur Son Messager,

Mes soeurs travailleuses, mes frères travailleurs,

Il m'est agréable de vous adresser mes meilleurs voeux à l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, qui se veut une opportunité pour réaffirmer la détermination à poursuivre le processus d'édification nationale, dont la voie a été tracée par nos précurseurs parmi les valeureux martyrs, les moudjahidine, les militants et tous les enfants dévoués de cette patrie, afin de préserver l'indépendance de la décision et les capacités et les richesses de la nation et de contribuer à l'essor d'une économie forte et diversifiée, garante de la fierté, de la dignité et de l'indépendance du pays.

Nous célébrons cette occasion animés de la même volonté de poursuivre la consolidation des acquis réalisés en faveur des travailleurs, après la concrétisation des engagements liés aux augmentations sans précédent des salaires des travailleurs, à travers une large révision des grilles salariales, des régimes indemnitaires et des allocations et pensions de retraite, mais aussi un allégement significatif des charges fiscales.

Cette occasion est une opportunité renouvelée pour nous remémorer ensemble, en ce 1er mai, les sacrifices des héros de la glorieuse Révolution de libération et dire notre fierté devant la fidélité des travailleurs et des syndicalistes à l'Algérie, depuis la création de l'Union générale des travailleurs algériens, le 24 février 1956, jusqu'à l'épreuve de la tragédie nationale, funeste période où les travailleuses et les travailleurs ont résisté à la horde terroriste barbare et destructrice, défendant avec bravoure et dignité l'Etat nation et ses institutions.

Ces femmes et ces hommes, travailleurs et syndicalistes, demeureront gravés dans la mémoire des générations successives, qui puisent dans leur engagement les plus éminentes valeurs de patriotisme et d'honneur, à l'image du parcours et de la lutte des martyrs Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda, de leurs compagnons tombés en martyrs durant la glorieuse Révolution de libération et des martyrs du devoir national, puisse Allah leur accorder à tous Sa sainte miséricorde.

Mes soeurs travailleuses, mes frères travailleurs,

L'Algérie victorieuse compte sur ses enfants, travailleuses et travailleurs, qui contribuent avec le même engagement et la même loyauté envers la patrie, en cette étape cruciale, depuis leurs divers postes, au façonnement d'un modèle économique moderne. Ils sont le socle sur lequel reposent les nouvelles orientations économiques et la richesse durable que représente une jeunesse hautement qualifiée, compétente et ambitieuse, capable de mettre l'intelligence et la technologie au service d'une dynamique entrepreneuriale, à l'image de celle qui stimule l'activité économique dans les pays émergents.

Vive l'Algérie

Gloire éternelle à nos martyrs".