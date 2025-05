Tunisie: Expatriés - Louey Ben Farhat, de la bonne graine

Attaquant de 18 ans, Ben Farhat trace son sillon avec l'équipe A de Karlsruher SC après avoir auparavant fait ses preuves avec les U19 du même club.

En Bundesliga 2 donc, sous la bannière de Karlsruher, Ben Farhat n'a pas mis longtemps pour se mettre en évidence.

Avec deux buts en deux semaines déjà, l'ailier gauche tunisien a ainsi montré l'étendue de son talent. Que ce soit face à Hanovre, Hambourg, Munster ou encore Greuther Furth, il a été dans tous les bons coups. Rapide et habileballe au pied, Ben Farhat est devenu à présent incontournable à Karlsruher avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2027.

Ben Romdhane passe à Al Ahly

Al Ahly d'Egypte aurait finalement trouvé un terrain d'entente avec les Hongrois de Ferencvaros pour le transfert de Mohamed Ali Ben Romdhane. De prime abord, les Cairotes proposent un contrat de 4 ans, avec un montant de 2 millions de dollars pour le club Hongrois et 6 autres millions de dollars, répartis sur quatre saisons, pour Ben Romdhane. Mohamed Ali Ben Romdhane, milieu offensif de 25 ans qui est sous contrat avec son club hongrois jusqu'à l'été 2026, débarquerait donc au Caire, alors que le géant égyptien, Al Ahly, se sépare de son coach Marcel Koller.

Khazri sort de ses gonds !

Montpellier est donc relégué en Ligue 2 et les fans ne ménagent pas les joueurs du MHSC, particulièrement Wahbi Khazri et Téji Savanier. Face à Reims, les deux éléments ont été conspués par des supporters qui pointent leur condition physique précaire. Et au sanguin Khazri, 34 ans et ex-joueur de Bastia, Bordeaux, Saint Etienne, Sunderland et le Stade Rennais de se lâcher lors du match face à Reims et de bondir vers les fans pour en découdre avec eux ! Actuellement, Khazri, libre de droit en juin 2025, se dirigerait tout droit vers l'Arabie saoudite ou le Qatar. Avec un salaire de près de 180 000 euros mensuels, son départ permettrait d'alléger la masse salariale de Montpellier.

Rekik et Makni, fines gâchettes !

Omar Rekik est dans une bonne période avec son club slovène de Maribor. A 23 ans, le défenseur tunisien a énormément progressé cette saison, assumant son rôle en défense et se muant en buteur quelquefois, comme récemment face à Radomlje. Pur produit de Feyenoord, Rekik, passé par les rangs du PSV, la réserve de City, le Herta Berlin, Arsenal U19, Arsenal U21, Wigan et le Servette, est encore redevable d'une année de contrat à Maribor. Un autre joueur tunisien, Nabil Makni, avant-centre de 23 ans, brille actuellement sous la casaque du Hebar Pazardjik de Bulgarie.

Avec neuf buts dans la besace, Makni monte en grade et en régime, comme illustré récemment par son rendement face au CSKA Sofia. Auparavant, le joueur a évolué avec Strasbourg U19, Chievo U19 et l'Etoile Sportive du Sahel.