Tunisie: L'EST attaque le dernier virage de la saison - Faux pas interdits

Après l'élimination en Ligue des champions, les "Sang et Or" se recentrent de nouveau sur le championnat et la Coupe de Tunisie. Un dernier virage de la saison qu'ils attaquent alors qu'ils demeurent maîtres de leur destin. Toutefois, le moindre faux pas serait fatal.

Un mois et demi après avoir pris en main les destinées de l'équipe, le bilan de Maher Kanzari est plutôt positif, même s'il a échoué à se qualifier aux demi-finales de la Ligue des champions. Un premier challenge qu'il n'a pas réussi à relever alors qu'il ne disposait que de deux semaines pour préparer la double confrontation contre Mamelodi Sundowns.

En même temps, il a été battu tactiquement par Miguel Cardoso pour qui l'Espérance était un livre ouvert. En championnat et en Coupe de Tunisie, les choses se sont plutôt bien passées. Deux victoires en autant de matchs disputés en championnat et des qualifications successives pour les huitièmes et les quarts de finale de la Coupe de Tunisie facilement obtenues face aux clubs divisionnaires de Kasserine et de Hammam Lif. Avec les succès obtenus en championnat et en Coupe, l'Espérance demeure en course dans ces deux compétitions en cherchant à défendre son titre de champion de Tunisie et tenter de brandir le trophée de la Coupe, un titre qui lui échappe depuis de longues neuf années.

Une identité retrouvée

En dépit des absences enregistrées depuis sa prise de fonction, ce qui l'a empêché de disposer de son effectif au grand complet, Maher Kanzari a réussi à faire retrouver à l'Espérance son identité, à savoir la culture de la gagne. Le coach "sang et or" a surtout dépoussiéré des joueurs qu'on a recrutés pour laisser sur le banc, à l'instar de Mohamed Mouhli, Aymen Ben Mohamed, Larry Azouni, Elyas Bouzaiene et même le jeune Wael Derbali qui a désormais une place de choix au sein de l'entrejeu, sans oublier les autres jeunes Koussay Maâcha, Aziz Koudhai, Rayane Hamrouni et Khalil Guenichi.

Derbali à la place de Konaté !

En donnant du temps de jeu à ces joueurs qui en manquaient, l'entraîneur "sang et or" a su profiter de la richesse de l'effectif et pallier ainsi les absences causées par les blessures et les suspensions.

En ce sens, Wael Derbali est bien parti pour être titulaire lors du classico de ce samedi contre le CSS à la place de Abdramane Konaté. Pour rappel, Konaté est sorti sur blessure lors du derby. Une blessure musculaire qui risque de l'éloigner jusqu'à trois semaines.

Cela dit, Maher Kanzari récupérera Youssef Belaïli qui a purgé sa suspension et pourra compter aussi sur Mohamed Amine Tougaï ainsi que tous les étrangers qu'il n'a pas pu utiliser contre le CSHL à cause des règlements de la Coupe de Tunisie. Alors qu'il attaque le dernier virage de la saison, les faux pas sont interdits pour l'entraîneur "sang et or" s'il aspire à atteindre son objectif de remporter un doublé, ce qui lui donnera une bonne dose de confiance en tant que premier responsable de l'équipe qui disputera plus tard le mondial des clubs.