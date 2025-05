Tunisie: Foire internationale du livre de Tunis - Présentation du livre «La langue arabe dans son voisinage» - La langue mère dans tous ses états

L'histoire et le destin de la langue arabe, l'état de la recherche linguistique en Tunisie, le traitement de la langue arabe dans les organismes internationaux, la traduction, le problème des terminologies au niveau de l'harmonisation et de la normalisation, la réalité de l'enseignement de l'arabe en milieu scolaire, tant de questions ont été évoquées lors de cette rencontre.

Dans le cadre de la 39e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, s'est tenue samedi 26 avril, une séance de dédicace de l'ouvrage en deux volumes «La langue arabe dans son voisinage», édité par l'Association du Forum de Carthage en collaboration avec l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences (Alecso), l'Université de Tunis, le Centre des études et des recherches économiques et sociales (Ceres) et l'appui de la Fondation tunisienne pour le développement. L'impressionnant ouvrage comprend des articles scientifiques issus du colloque international qui a eu lieu en décembre 2023.

Jamil Chaker, éminent professeur à l'université, a évoqué les différents axes du livre, l'histoire et le destin de la langue arabe, l'état de la recherche linguistique en Tunisie, le traitement de la langue arabe dans les organismes internationaux, la traduction, le problème des terminologies au niveau de l'harmonisation et de la normalisation, la réalité de l'enseignement de l'arabe en milieu scolaire. Il a rappelé que le colloque, qui a mobilisé de nombreux chercheurs venus de plusieurs pays, a été une occasion pour rendre compte de l'état de la langue arabe et de son développement dans le monde ainsi que son rapport aux dialectes locaux associés aux langues française et anglaise.

Prenant la parole, Hassen Manai, président de l'Association du Forum de Carthage, a tenu à remercier les auteurs de l'ouvrage, qui ont intervenu au cours de la séance de dédicace, précisant que leur participation a été plus que fructueuse. «La langue arabe représente une civilisation et une culture qui unissent tous les Arabes», a souligné l'intervenant. Mais cette langue, a-t-il précisé, est soumise à des dangers qui peuvent l'affecter. Comment faire évoluer la langue arabe en une langue moderne ? Comment peut-elle se nourrir de la pensée arabe vivante ? Comment la langue arabe peut-elle retrouver son aura d'antan ?

«La langue arabe dans son voisinage» répond à ces questionnements en proposant des solutions pratiques permettant d'optimiser la langue arabe non seulement en Tunisie mais aussi dans les pays arabes en la sortant de sa monotonie, Mokhtar Kraiem, Khaled Miled, Lotfi Guedich, Chokri Saâdi, Mohamed Chalouf, Mehrez Boudaya et d'autres ont participé par leurs interventions tant au colloque qu'à la rédaction du livre.

Plusieurs pistes de réflexions sont proposées par les intervenants à l'instar des nouveaux mécanismes pour l'incitation à la lecture en arabe, l'utilisation de l'arabe dans le domaine professionnel, le rétablissement de l'épreuve orale dans les examens et concours, le soutien de l'effort de l'enseignement de l'arabe, le renforcement de l'enseignement des civilisations à l'université, l'incitation à la traduction, etc. Classé 6e dans le monde, la langue arabe est l'une des plus parlées et gagne à être mieux considérée dans les médias, l'administration et les affaires. «La langue arabe dans son voisinage» est un ouvrage riche et enrichissant à découvrir au stand de Ceres.