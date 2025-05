Tunisie: FILT - Palmarès des oeuvres littéraires et intellectuelles et de l'édition

TUNIS — Le palmarès des oeuvres littéraires et intellectuelles en compétition à la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) a été dévoilé, mercredi après-midi, au cours d'une cérémonie organisée au siège de la Foire au parc des expositions du Kram à Tunis.

La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi. A cette occasion, un hommage a été rendu à des professionnels dans les secteurs culturel tunisiens et étrangers, en reconnaissance à leur grande contribution dans l'enrichissement de la scène culturelle.

Un hommage posthume été rendu à l'écrivain portugais José Saramago, prix Nobel de Littérature 1998.

L'écrivaine, poétesse et traductrice algérienne Souad Labbize également à l'honneur.

La liste des personnalités tunisiennes à l'honneur comprend le compositeur Mohamed Garfi, l'écrivaine Amna Belhaj Yahia, le poète et traducteur Mohamed Khaldi et les écrivains Ibrahim Darghouthi, Mohamed Massaoud Idriss, Mohamed Saleh Rassaa, Abdelkader Haj Nacer et Hassanine Ben Ammou.

Les primés ont été sélectionnés par des jurys composés de professionnels du livre et de l'édition, de critiques, créateurs et universitaires tunisiens. Neuf prix ont été attribués dans les genres Roman, Nouvelle, Poésie, Traduction, Etudes en littérature et sciences humaines, Etudes philosophiques, dotés de 15.000 dinars chacune.

Des éditeurs ont été également primés dans les catégories Edition et Edition spécial enfants et jeunes, dotés de 10.000 dinars chacune.

Toutes les oeuvres primées sont en arabe sachant que deux ouvrages en français étaient retenus dans la liste courte (« À la recherche d'un Humanisme perdu" d'Abdelaziz Kacem et « Le jardin de Luxembourg » de Salwa Rachdi).

Les ouvrages primés ont été sélectionnés parmi 17 oeuvres dans la liste courte et sur un total de 126 oeuvres candidates cette année.

Cette compétition annuelle est dédiée aux oeuvres littéraire et intellectuelles récentes en plus de deux prix pour les maisons d'édition. Participent à cette édition 2025, les éditeurs tunisiens proposant de nouvelles oeuvres d'auteurs de nationalité tunisienne, publiées après le 1er janvier 2024.

Organisé chaque année par le ministère des Affaires Culturelles, la Foire internationale du livre de Tunis regroupe les éditeurs, les écrivains, les poètes, les intellectuels et un large public de lecteurs. La Foire se tient dans sa 39ème édition du 25 avril au 4 mai 2025 avec pour slogan "Lire pour construire".

Liste complète des oeuvres et des éditeurs lauréats :

∎Prix Béchir Khraief pour le roman:

▪︎"Les fantômes de la Skifa" de Maher Abderrahmene (Meskeliani Editions, 2024)

∎Prix Ali Douagi pour la Nouvelle :

▪︎"Le musée du conte perdu" de Mohamed Ftoumi (Editions Abjadiat, 2025)

∎ Prix Mustapha Khraief de la créativité littéraire en Poésie :

▪︎ "La porte invisible" de Saif Ali (Editions Abajadiat 2025)

∎Prix Sadok Mazigh de Traduction de et vers l'arabe

▪︎ »Introduction dans la Linguistique générale » de Sadok Achour (Institut de traduction de Tunis, 2024)

∎ Prix Tahar Haddad des études en littérature et sciences humaines (ex aequo):

▪︎ "De la rhétorique tunisienne" de Saleh ben Romadhane (Editions Maison de la Méditerranée, 2024)

▪︎ "La photo en photographie" de Hedi Khelil Editions dar Khraief, 2024)

∎ Prix Fatma Haddad des études philosophiques :

▪︎"Dans la philosophie politique" d'Abdelaziz Ayadi (Editions Aladin, 2024)

∎ Prix Abdelkader Ben Cheikh, de l'Edition spécial enfants et jeunes :

▪︎Amina Editions

∎ Prix Nourredine Khedher de l'Edition :

▪︎Contraste Editions