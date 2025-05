Ile Maurice: «Nous soutenons la transition vers une mobilité durable et une consommation énergétique plus responsable»

interview

CleanPower Solutions, entreprise du Groupe ABC, est spécialisée dans la distribution et l'installation de systèmes photovoltaïques aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, de même que dans la commercialisation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Sanjiv Goodorally, son «Senior Manager», évoque ses offres, les défis à relever dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les projets de sa société.

Comment CleanPower Solutions s'inscrit-elle dans la stratégie énergétique du Groupe ABC, et quels services propose-t-elle ?

CleanPower Solutions est une entreprise du pôle automobile du Groupe ABC, lancée pour répondre à la demande croissante de solutions énergétiques vertes. Sous cette marque CleanPower Solutions, l'entreprise distribue et installe des systèmes photovoltaïques pour les particuliers et les entreprises, ainsi que des bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des actions du Groupe ABC en faveur de la transition énergétique, notamment à travers ses marques Nissan et Porsche, pionnières dans l'électromobilité.

Depuis 2012, ABC Automobile joue un rôle majeur dans la mobilité durable, en devenant le premier concessionnaire de l'hémisphère sud à commercialiser un véhicule 100 % électrique, la Nissan Leaf. Huit ans plus tard, le Centre Porsche Île Maurice a lancé la Porsche Taycan, premier véhicule 100 % électrique du constructeur allemand à Maurice.

CleanPower Solutions propose des solutions clés en main pour la production d'énergie solaire, incluant la conception, l'installation et la mise en service de systèmes photovoltaïques, tout en accompagnant les clients dans leurs démarches administratives. L'entreprise complète l'engagement du Groupe ABC en matière de développement durable, en répondant aux besoins croissants d'énergie verte à Maurice et soutient ainsi la transition vers une mobilité durable et une consommation énergétique plus respectueuse de l'environnement.

Quels types de systèmes photovoltaïques proposez-vous aux clients domestiques et commerciaux ?

Pour les particuliers, nous installons le système connecté au réseau (on-grid) sous le plan Small Scale Distributed Generation (SSDG) du Central Electricity Board (CEB), qui comprend des panneaux solaires de haute qualité, un onduleur et tout le matériel nécessaire, ainsi qu'un dispositif de suivi de performances en temps réel. Nous proposons également des systèmes hybrides, qui combinent des panneaux solaires à des batteries de stockage d'énergie excédentaire générée pendant la journée pour une utilisation nocturne.

De plus, en tant qu'agents agréés Nissan et Porsche, nous proposons des bornes de recharge pour véhicules électriques. Toutefois, nous recommandons vivement à nos clients de souscrire au plan Electric Vehicles/Photovoltaic Scheme du CEB et d'installer un compteur dédié à cet usage avant l'installation de la borne de recharge afin d'économiser davantage sur leur facture d'électricité à travers le time-of-use Tariff 150C du CEB.

Ce tarif qui permet de bénéficier de réductions allant jusqu'à 50 % lorsqu'on utilise la borne de recharge à des horaires spécifiques. Nous offrons un service d'assistance en nous chargeant de toute la gestion administrative afin de simplifier cette démarche pour nos clients.

Avant le lancement d'un projet, nous commençons par une analyse de la consommation énergétique du client et procédons ensuite à une prévision du retour sur investissement. Enfin, pour les systèmes hybrides équipés de batteries, nous utilisons un data logger afin de calculer la consommation d'énergie exacte, permettant de proposer la meilleure solution en termes d'efficacité énergétique et d'optimisation des coûts.

Comment CleanPower Solutions se différencie-t-elle de ses concurrents sur le marché mauricien de l'énergie verte ?

CleanPower Solutions se distingue de ses concurrents par plusieurs facteurs essentiels. L'entreprise collabore avec des marques prestigieuses telles que Huawei (pour les onduleurs) et RenewSys (pour les panneaux solaires), garantissant des équipements de haute qualité et une fiabilité reconnue à l'échelle internationale. De plus, CleanPower Solutions s'engage à effectuer des installations résidentielles en seulement un ou deux jours, offrant une mise en service rapide et minimisant les désagréments pour les clients. L'entreprise prend en charge l'ensemble du processus, de la planification à l'installation, en passant par le commissioning et le testing, pour offrir une solution clé en main.

En outre, CleanPower Solutions gère toutes les démarches administratives auprès des autorités et assure le suivi avec le CEB, réduisant les tracas pour les clients tout en garantissant le respect des réglementations locales. L'entreprise s'appuie également sur une équipe qualifiée et expérimentée ayant travaillé sur des projets d'envergure à l'international, assurant une exécution impeccable même pour des projets complexes ou de grande taille.

Quelles sont les innovations récentes de votre entreprise dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électromobilité ?

CleanPower Solutions a récemment introduit plusieurs innovations dans le domaine des énergies renouvelables et de l'électromobilité.

Nous utilisons des équipements de pointe, tels qu'une échelle motorisée, pour transporter les panneaux solaires à l'étage de façon plus efficace et sécurisée. Cela permet non seulement une installation plus rapide mais également une sécurisation accrue du processus, réduisant les risques pour les intervenants. Grâce à cette technologie, nous offrons une installation plus efficiente en termes de temps et de ressources, ce qui permet d'optimiser le coût et de réduire l'impact environnemental.

Nous utilisons également des outils de diagnostic à la pointe de la technologie, permettant un suivi précis et en temps réel des performances des systèmes installés. Cela assure une maintenance prédictive et garantit une efficacité maximale tout au long du processus. Nous projetons de commercialiser des systèmes en kits modulaires, permettant des installations personnalisées à la taille exacte des besoins de nos clients. En proposant des solutions sur mesure, nous serons les premiers à Maurice à adopter cette approche, facilitant l'adaptabilité des installations, tout en optimisant la gestion des coûts.

Comment évaluez-vous le marché des énergies renouvelables à Maurice actuellement et quelles sont les principales tendances que vous observez ?

Le marché des énergies renouvelables à Maurice connaît une dynamique intéressante, avec plusieurs tendances notables. Il y a une forte croissance dans les secteurs résidentiel et commercial, où les installations de panneaux solaires deviennent de plus en plus populaires. En effet, l'adoption des énergies renouvelables permet aux foyers et aux entreprises de réduire leurs coûts énergétiques, et le retour sur investissement rapide devient un facteur décisif.

Par ailleurs, la concurrence sur le marché est de plus en plus forte, ce qui pousse les entreprises à ajuster leurs prix. Cela est facilité par la baisse considérable des coûts des équipements ces dernières années, notamment les panneaux solaires et les systèmes de stockage.

De plus, les technologies solaires continuent de s'améliorer, ce qui renforce l'attractivité de ces solutions pour les consommateurs. Le gouvernement s'est engagé à atteindre 60 % d'énergie verte dans son mix énergétique d'ici 2030, ce qui stimule encore davantage l'innovation et l'investissement dans ce secteur. Cette politique ouvre des opportunités pour les entreprises d'énergie renouvelable, notamment grâce à des mesures mises en place pour encourager l'adoption de solutions solaires.

Pouvez-vous nous parler des partenariats et collaborations stratégiques que vous avez établis pour soutenir vos activités et innovations ?

CleanPower Solutions est actuellement en pourparlers avec des partenaires étrangers pour renforcer son expertise et introduire des innovations sur le marché local. Ces collaborations stratégiques ont pour objectif de tirer parti de l'expertise internationale afin de réaliser des projets de grande envergure.

En établissant ces partenariats, nous cherchons à bénéficier de l'expertise internationale et à introduire des équipements et des méthodes qui ne sont pas encore courants à Maurice. Cela inclut l'utilisation de technologies de pointe pour l'installation de panneaux solaires et des outils de diagnostic sophistiqués pour le suivi des performances des systèmes.

Quels défis rencontrez-vous dans le secteur des énergies renouvelables à Maurice et comment les surmontez-vous ?

Le secteur des énergies renouvelables à Maurice fait face à plusieurs défis, qui peuvent parfois freiner l'adoption rapide des technologies solaires. Parmi les plus notables : l'accès limité au financement, les délais liés au raccordement au réseau par le CEB. Cependant, nous restons optimistes et nous abordons ces obstacles de manière constructive. De plus, la concurrence sur ce marché est intense, résultant à une véritable guerre des prix.

Cela nous oblige à être plus efficients et à offrir un service personnalisé et à des tarifs très compétitifs. En effet, avec l'augmentation quotidienne du nombre de compétiteurs, un risque important voit le jour : celui du manque d'expertise et d'expérience requises dans le domaine. Cela peut entraîner des conséquences graves, notamment en termes de qualité des services, de sécurité des processus et de respect des normes et des réglementations.

Par ailleurs, l'accès au financement demeure également un défi pour de nombreux clients. Pour y remédier, nous avons établi des partenariats solides avec des institutions financières locales, facilitant ainsi l'accès au financement. Ces collaborations permettent d'offrir des solutions financières adaptées et flexibles, rendant les projets solaires accessibles à un plus grand nombre de clients. Concernant les démarches de raccordements au réseau électrique, nous reconnaissons les efforts continus du CEB dans l'accompagnement de la transition énergétique.

Néanmoins, les procédures restent parfois longues et complexes. Nous assurons un suivi rigoureux des demandes d'optimiser les délais, tout en informant nos clients de manière transparente tout au long du processus. Nous appelons également les autorités à poursuivre leurs efforts pour simplifier ces démarches et accélérer les délais de traitement.

En somme, malgré les défis, nous restons confiants. Grâce à une collaboration étroite avec les parties prenantes et à notre engagement envers la qualité et l'innovation, nous sommes convaincus de pouvoir continuer à offrir des solutions d'énergie renouvelable fiables, accessibles et durables à Maurice.

L'intégration des systèmes photovoltaïques aux infrastructures électriques existantes peut être complexe et coûteuse. Comment CleanPower Solutions gère-t-elle ce défi et quelles stratégies mettez-vous en place pour faciliter cette intégration pour vos clients ?

L'intégration des systèmes photovoltaïques aux infrastructures électriques existantes peut effectivement présenter des défis techniques et financiers. Cependant, chez CleanPower Solutions, nous avons mis en place des stratégies adaptées pour simplifier cette intégration, en particulier pour les infrastructures existantes, qui représentent la majorité de nos demandes. Tout d'abord, nous nous efforçons de nous adapter aux infrastructures existantes en personnalisant nos solutions pour qu'elles s'intègrent de manière harmonieuse.

Nous prêtons une attention particulière à l'esthétique, en veillant à ce que les installations soient discrètes, notamment en dissimulant les câbles afin qu'ils ne soient pas visibles. Nous cherchons à allier l'aspect pratique et l'esthétique afin que le système photovoltaïque soit à la fois fonctionnel et intégré de manière élégante dans le design de la maison.

Si nécessaire, nous recommandons au client de modifier son système existant ou lui donnons des conseils afin d'optimiser sa consommation énergétique. Par ailleurs, nos solutions sont également modulables et peuvent être installées dans différents espaces, comme le jardin ou sur un shed (abri). Cela offre une grande flexibilité aux clients, notamment dans les cas où l'installation sur le toit n'est pas possible ou souhaitée.

**Quels sont vos projets futurs pour les prochaines années ? Nous avons commencé modestement avec des projets résidentiels de petite envergure, mais aujourd'hui, nous avons élargi nos horizons et gérons des projets de plus grande ampleur. Cela témoigne de notre croissance et de notre capacité à répondre aux besoins de nos clients, qu'ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels. Dans les années à venir, nous avons plusieurs projets stratégiques que nous souhaitons développer pour continuer à renforcer notre impact dans le secteur des énergies renouvelables.

Nous envisageons de lancer un projet de ferme solaire d'une capacité de plusieurs mégawatts, afin de contribuer à la production d'énergie verte à grande échelle et répondre à la demande croissante. Nous souhaitons également explorer le domaine de l'agri-photovoltaïque, une approche innovante combinant la production d'énergie solaire à l'agriculture.