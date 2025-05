Afrique: Les grandes voix de la musique africaine

Il est dommage de constater que les programmateurs négligent parfois les hits africains portés par de grandes voix africaines. Ces dernières dépassent même maintenant le continent noir. Voici un relevé de ces voix dont certains noms ne vous sont pas inconnus. On peut les retrouver sur YouTube et d'autres plateformes.

Burna Boy remplit le stade de France

Superstar au Nigeria. Il est le premier artiste africain non-francophone à se produire au stade de France et à le remplir. Sept albums à son compteur et une réputation internationale. Son afro-fusion mêle afropop, reggae et soul. Prestation folle alliant furie et génie. Son tube le plus connu est Like to party. À 33 ans, il a enflammé tout le stade. Il a reçu un Grammy Award en 2021 pour son album Twice at all. Il se produira à Maurice le 2 août.

La voix unique de Salif Keïta

Ce chanteur malien albinos demeure une des plus belles voix d'Afrique. Il se bat pour l'égalité, le respect et la protection. Son nouvel album s'intitule So Kono. Il enregistre ses chansons tard dans la nuit à ciel ouvert. À 75 ans, sa voix n'a pas bougé malgré 54 ans de carrière. «La voix d'or» de l'Afrique est connue dans le monde entier. Écoutez son album Madan. Acoustique et intimiste. Dépouillé et renouant avec ses racines.

Alpha Blondy le pionnier du reggae africain

Le célèbre Ivoirien en est à son 23e album, Rise. Dès la fin des années 70, Alpha Blondy a adapté le reggae aux rythmes africains. Il a toujours été un ambassadeur de la paix dans le monde pour l'ONU. Il a même enregistré une version reggae de la chanson N'importe quoi de Florent Pagny. Rise est un manifeste contre la misère, la dictature et la corruption. Certains de ses hits sont connus à Maurice.

Gims braque la sacem

Il enchaîne les tubes. C'est le rappeur européen le plus streamé en 2025. Il a démarré au sein du groupe Sexion d'Assaut. Il s'est filmé dans le bâtiment de la SACEM (Société des droits d'auteur) à Paris. Il est entré dans le bâtiment en s'écriant : «Où est l'argent ?» Ça a fait rigoler tout le monde, lui compris. Gims estime qu'il est temps de passer à la caisse. Vous pouvez voir son «braquage» sur YouTube et d'autres plateformes.

Festival de musiques africaines (FEMUA)

17e édition durant le mois d'avril cette fois à Abidjan (Côte-d'Ivoire). Les artistes africains se sont produits gratuitement devant des dizaines de milliers de spectateurs. Entre autres, Angélique Kidjo (Benin voir photo), Kaaris (Côte-d'Ivoire), le très attendu Himra, Takama Zion (Guinée) avec son reggae roots... Dans la sueur, les bouteilles d'eau volaient mais des gros bras assuraient la sécurité. Un seul slogan : «Construisons l'Afrique de demain.» Retransmission en direct sur plusieurs télévisions africaines. Certains artistes mauriciens pourraient y participer !

Femi Kuti le roi de l'afrobeat

Comme le fut son père Fela Ransome Kuti au Nigeria. Son treizième album aborde comme toujours la critique politique. Les chansons de son album Journey through life ont été enregistrées dans le shrine de son père. Thèmes : corruption et injustice sociale. C'est son père qui est à l'origine de l'afro-beat dans les années 70. Un mélange de jazz, de funk et de rythmes africains. Il prolonge cet héritage depuis 40 ans sur les autres continents malgré les menaces. Écoutez son tout dernier brûlot, Politics don't expose.

Youssou N'Dour la légende sénégalaise

IL s'est produit pour la énième fois à l'Olympia (Paris) pour la parution de son nouvel album Éclairer le monde. Showman, il est le roi du mbalax sénégalais. 45 ans de carrière en tant qu'auteur/ compositeur/interprète et producteur toujours accompagné par son orchestre Super Étoile de Dakar. Youssou n'Dour pratique aussi la world music (ex : Seven seconds avec Neneh Cherry). Il met aussi en valeur des instruments africains dont la kora, la harpe africaine. Il s'élève contre les mariages forcés et se bat pour les droits des femmes.

Concert de solidarité pour le Congo

Les rappeurs africains se sont mobilisés pour un grand concert de solidarité afin de venir en aide aux populations au nord du Congo agressées par les rebelles et le pays voisin, le Rwanda. Malgré les pressions et les reports, le concert a eu lieu à Paris Bercy, plein à craquer. Se sont produits sur scène, Gims lui-même congolais, Dadju (voir photo), Youssoupha... dans une ambiance de folie. Il s'agit donc de la République du Congo (ex-Zaïre), capitale Kinshasa, et non de son voisin, le Congo ex-belge avec Brazzaville pour capitale.