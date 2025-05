Ile Maurice: L'accent mis sur la relation bilatérale entre l'Afrique du Sud et le pays

Le Freedom Day de la République de l'Afrique du Sud a été célébré en grande pompe dans la salle des fêtes du Plaza, lundi, en présence du président de la République, Dharam Gokhool, du Premier ministre, Navin Ramgoolam, du Deputy Prime Minister Paul Bérenger, de la présidente de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra et d'un parterre d'invités - ministres, junior ministers et ambassadeurs.

Dans son allocution, la haute-commissaire, Hlamalani Nelly Manzini, a rappelé que le Freedom Day est un rappel de «notre passé douloureux, marqué par le sang versé lors de massacres et d'assassinats... Mais ce jour marque aussi l'union de tous les Sud-Africains - noirs et blancs, hommes et femmes - pour dénoncer les horreurs du passé et enterrer la hache de guerre ensemble dans les urnes». Elle a ainsi rendu hommage à Nelson Mandela et aux femmes africaines, et a fait ressortir que dans le contexte géopolitique difficile actuel, le rôle de médiateur de l'Afrique du Sud dans les efforts de paix devient de plus en plus reconnu.

La haute-commissaire Manzini a également mis l'accent sur la relation bilatérale entre l'Afrique du Sud et Maurice. «Cette relation repose aussi sur une souffrance historique commune - l'apartheid pour nous, l'esclavage pour vous - qui a évolué vers de véritables partenariats économiques et humains, soutenus par 13 protocoles d'accord.» Elle a souligné que si l'Afrique de Sud n'a pas de fonds de développement à offrir, son pays est prêt à soutenir le gouvernement dans la mise en oeuvre de son programme «par la collaboration et la coopération».

«L'Afrique du Sud reste l'un de vos partenaires commerciaux les plus fiables, avec un commerce total de 12,9 milliards de rands (9,1 milliards à l'export contre 3,7 milliards à l'import).» Elle a mentionné la présence à Maurice de nombreuses entreprises sud-africaines dont trois principales banques, ce qui «témoigne de la confiance que nous avons dans votre système et votre gestion financière».

Elle a assuré que «d'autres entreprises arrivent», saluant la stabilité économique de Maurice «ainsi que vos avancées vers un rôle de hub financier et technologique, porte d'entrée vers l'Afrique. Ce n'est pas une compétition pour nous. Vous n'êtes pas un concurrent, mais un allié». Elle a évoqué la collaboration entre Air Mauritius et South African Airways. «Mais il faut penser autrement ; créer des offres touristiques conjointes.» Et aussi l'éducation, notamment l'échange éducatif des jeunes.

La soirée a également été marquée par la présence des ténors Eddie Mabunda et Elliot Koena ainsi que le violoniste Sizwe Nami du Soweto Opera Quadro. La soprane Katrin Caine les a également rejoints pour un mariage de notes qui ont ravi le public présent. Ils étaient accompagnés par l'orchestre de la police.