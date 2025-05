Ile Maurice: Cyclisme - Hanson Matombé s'offre un beau cadeau d'anniversaire !

L'Union cycliste de Rose-Hill (UCRH) avait décidé d'innover pour son Grand Prix cette année. Et le club a proposé au peloton un sympathique circuit entre Trianon et Réduit en nocturne. Une épreuve qui a fait le bonheur d'Hanson Matombé qui s'est offert son premier succès de la saison le jour de son 24e anniversaire.

Très vite, le coureur du Faucon Flacq SC-KFC a décidé de prendre les choses en main. Il a placé une banderille dès le premier des 22 tours de circuit à parcourir. Seuls Toréa Célestin du VCJCC-Palco et Jérémie L'Aiguille du VCP-Terra Foundation ont été en mesure de le suivre. Ce trio creusera facilement l'écart au fil des tours à la faveur d'une bonne collaboration.

Un peu plus tard, Célestin tentera d'attaquer et Matombé lui répliquera tout de suite. Confiant en sa capacité de poursuivre la route en solitaire, le Flacquois placera une attaque qui laissera ses deux adversaires sans réaction. A partir de là, Matombé ne se posera pas de questions. La tête dans le guidon, il avalera les kilomètres pour s'imposer en solitaire au bout des 77 km en 1h42:54. Célestin devancera au sprint L'Aiguille pour prendre la deuxième place près de 6 minutes plus tard !

«C'est un jour spécial pour moi, c'est mon anniversaire. Donc, je voulais bien faire d'autant que je n'avais pas encore gagné celle saison. Je suis souvent passé près mais il me manquait à chaque fois un petit quelque chose. Je me sens bien en forme en ce moment. Je me prépare sérieusement en vue des Championnats de Maurice et des Championnats d'Afrique», a confié, d'entrée de jeu, Hanson Matombé.

Revenant sur le déroulement de la course, il dira : «je voulais attaquer le plus tôt possible parce que les cadets roulent un peu de manière désordonnée et je ne voulais pas prendre le risque de tomber. Quand je suis parti, Toréa (Célestin) et Jérémie L'Aiguille m'ont suivi. Ils ont bien collaboré avec moi. Par la suite, Toréa a attaqué et j'ai pris l'attaque. Par la suite, j'ai vu que Jérémie et lui se surveillaient et j'ai alors décidé d'accélérer et là, j'ai creusé l'écart. Je ne m'attendais pas à gagner aussi facilement. J'étais dans un bon jour car quand j'ai regardé mes watts, j'ai réalisé que c'est la course lors de laquelle j'ai développé le plus de puissance depuis le début de la saison.»

Les résultats

Toutes catégories (77 km)

1.Hanson Matombé (FFSC-KFC) 1h42:54 ; 2. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 1h48:50 ; 3. Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) m.t ; 4. Julien Cornette (BRSC) m.t ; 5. Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) m.t ; 6. Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) 1h50:21 ; 7. Thierry David (VCJCC-Palco) m.t ; 8. Thibault L'Espérance (FFSC-KFC) 1h50:58 ; 9. Loïc L'Entêté (FFSC-KFC) 1h51:06 ; 10. Heroan Lutchmun (FFSC-KFC) m.t

Open 2 (77 km)

Hanson Matombé (FFSC-KFC) 1h42:54 ; Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 1h48:50 ; Steward Pharmasse (VCJCC-Palco) 1h50:21

Open 3 (77 km)

Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) 1h48:50 ; Julien Cornette (BRSC) m.t ; Thibault L'Espérance (FFSC-KFC) 1h50:58

U17 (77 km)

Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) 1h48:50 ; Léo David (FFSC-KFC) 1h51:06 ; Samuel Baptiste (AC Nord) 1h59:00

Access (77 km)

Thierry David (VCJCC-Palco) 1h50:21 ; Loïc L'Entêté (FFSC-KFC) 1h51:06 ; Heroan Lutchmun (FFSC-KFC) m.t

Master 1 (77 km)

Mike Chong Chin (PLMCC-Ideco) 1h51:06 ; Cédric Passée (UCRH) 1h53:23

Master 2/3 (77 km)

Christophe Harel (MRSC-ENL) 1h59:23 ; Richard Précieux (VCP-Terra Foundation) 2h01:35

Féminine + 17 ans (77 km)

Élisa L'Espérance 2h13:12

U15 (35 km)

Dylan Athien (PSC) 57:21 ; Gunsley Martin (FFSC-KFC) m.t ; Esteban Bucktorah (AC Nord) 1h00:05

Féminine + 17 ans (35 km)

Océane Joson (VCP-Terra Foundation) 1h08:08

Féminine - 17 ans (35 km)