Soudan: Les habitants de Khartoum en guerre survivent grâce à la soupe populaire

La guerre au Soudan et la crise humanitaire qui continue de s'aggraver. D'après les Nations unies, le conflit a provoqué la plus importante crise alimentaire au monde et les premiers cas de famine déclarée depuis 2017. Près de 25 millions de Soudanais souffrent d'insécurité alimentaire aigüe, soit près de la moitié de la population du pays. À Khartoum, la capitale, les déplacés commencent à rentrer, mais ont bien du mal à trouver de quoi se nourrir.

Devant la mosquée du quartier de Burri à Khartoum, la capitale du Soudan, Haïthiam Mohammed Alawad distribue de grandes gamelles de haricots rouges. Il gère cette soupe populaire depuis le début de la guerre. « On a cuisiné beaucoup de légumes, des haricots. On a aussi de la salade. On fournit le petit déjeuner, le déjeuner et du riz pour le dîner. Environ 190 personnes viennent chaque jour. On note les repas sur une carte ».

Burri est dévasté par les combats et les pillages. Pour ses habitants, comme Habib Mohammed Ali Mustapha, la soupe populaire représente le seul moyen de survivre. « On n'a ni argent, ni nourriture chez moi. Je n'ai jamais quitté Khartoum. Durant toute la guerre, je suis venu chercher ma nourriture ici. Tous les habitants du quartier, on venait se nourrir ici. Deux repas chaque jour ».

La soupe populaire financée par la diaspora

Ce sont les Soudanais de la diaspora qui financent les soupes populaires de la capitale. Mahmoud Salah, ingénieur, vient chaque jour. Il n'a pas les moyens de suivre l'inflation. « La nourriture coûte très cher, car on est dans une période d'après-guerre. 1 kilo de viande coûte 24 000 livres soudanaises. Aujourd'hui, 6 pains coûtent 1 000 livres soudanaises. Avant, on en achetait 24 pour le même prix. La différence est énorme ».

D'après le Programme alimentaire mondiale, le prix du panier moyen au Soudan, a augmenté de 134% en un an.