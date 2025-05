Ile Maurice: Une conférence sur le climat est interrompue prématurément

La conférence internationale Sustainability and Climate Change - An Urgent Call for Collaborative Action, organisée à l'hôtel Ravenala à Pointe-aux-Piments, a été interrompue brusquement, hier soir, après l'émission d'un communiqué officiel sur de possibles flash floods par les autorités météorologiques.

Alors que l'événement entamait sa deuxième journée de débats, la dernière session consacrée au financement du climate reporting, très attendue par les participants, a été annulée par mesure de précaution. Une décision qui a suscité une certaine déception parmi les intervenants et le public, d'autant plus que les conditions météorologiques s'étaient améliorées dans la soirée et qu'aucune pluie n'était signalée dans la région où se tenait la conférence.

Intervenant peu après l'annonce de la suspension, le ministre des Technologies de l'information, Avinash Ramtohul, a rappelé que cette situation illustrait «la vulnérabilité croissante des événements économiques et scientifiques face aux aléas climatiques». «Nos technologies doivent aujourd'hui permettre à l'économie de continuer à fonctionner, même en temps de crise météorologique», a-t-il déclaré.

La conférence, portée par Spaanda, visait à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé autour des enjeux climatiques à Maurice. Elle a réuni des intervenants internationaux de renom, comme Helen Slinger (Accounting for Sustainability Foundation, UK) et Anna Turrell (ex-Decathlon), ainsi que le ministre Arvin Boolell et des représentants du secteur bancaire.

Organisée sur deux jours, la conférence abordait notamment la durabilité numérique, la transition énergétique, l'économie bleue et les mécanismes de financement vert. Malgré la fin anticipée, les organisateurs ont salué la qualité des échanges et la participation active des parties prenantes.