Soudan: La Conférence de la fonction publique conclut ses travaux et soumet ses recommandations

La Conférence de la fonction publique a conclu ses activités mercredi soir au siège du Secrétariat du gouvernement à Port Soudan sous le slogan (Vers une fonction publique efficace et durable) sous le patronage du général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition, et la supervision du Lit-Gen Malik Agar et accueillie par le gouverneur de la mer Rouge, le Lit-Gen Mustafa Mohamed Nour, avec la participation de dirigeants de la fonction publique, de gouverneurs d'État, de dirigeants politiques du pays et de représentants d'organisations régionales et internationales.

La conférence a émis plusieurs recommandations sur divers sujets, notamment les politiques du travail et de la fonction publique, la législation du travail et de la fonction publique, le marché du travail, la formation et le travail, et la réforme administrative.

La conférence a rendu hommage à un certain nombre de dirigeants de la fonction publique qui ont oeuvré à la relance et au développement de la fonction publique. Les personnes honorées comprenaient le Lit-Gen Malik Agar, vice-président du Conseil de souveraineté de transition, le Lit-Gen Mohamed Al-Ghali, secrétaire général du Conseil de souveraineté, le Dr Graham Abdel Qader, sous-secrétaire à la Culture, feu Mahmoud Sir Al-Khatim Al-Howri, ancien ministre de l'Éducation, la famille de M.Adel Hassan Mohamed Hussein, ancien ministre des Communications, M. Haidar Mohamed Kabson, ancien ministre du Travail, M. Hussein Siddiq Mohamed Ahmed, ancien secrétaire général du Conseil des ministres, feu Abdel Rahman Haidoub, ancien sous-secrétaire du ministère du Travail, la famille de M. Mohamed Saeed, ancien sous-secrétaire du ministère des Minéraux, et M. Abdullah Ibrahim Ali, sous-secrétaire aux Finances.

En conclusion, le ministre du Travail a soumis les recommandations au vice-président du CST, le Lit-Gen Malik Agar.