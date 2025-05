Soudan: Aqar confirme son soutien aux recommandations de la Conférence de la fonction publique

Le vice-président du Conseil Souverain, le commandant Malik Agar a affirmé son soutien aux recommandations de la Conférence de la fonction publique visant à élaborer des plans et des programmes ciblés pour un avenir meilleur qui contribuent au développement de la fonction publique.

Lors de son discours à la séance de clôture de la Conférence sur la fonction publique, qui a débuté mardi et s'est conclue mercredi au Secrétariat du gouvernement de l'État de la mer Rouge, il a demandé au Conseil des ministres de former un comité pour étudier les conditions de la fonction publique dans le pays et la mettre à jour conformément aux lois et règlements, soulignant l'importance de la conférence comme pilier sur lequel l'État construit sa renaissance et son développement grâce à une planification solide, indiquant que le Soudan a été parmi les premiers pays à prendre l'initiative de donner la priorité à la fonction publique malgré le déclin qu'elle a subi, appelant à corriger les erreurs pour la faire progresser et à travailler conformément aux lois, règlements et législations qui régissent le travail.

Aqar a souligné l'importance d'obtenir une satisfaction au travail grâce à des salaires appropriés qui suivent le rythme de la lutte contre la corruption. Il a également souligné l'importance de moderniser la fonction publique en créant un environnement de travail, en développant des méthodes de travail adaptées à la technologie, en élaborant une législation et en mettant en oeuvre la loi.

Il s'agit de répondre aux défis de l'après-guerre afin que nous puissions avancer sur la bonne voie. Il a appelé les jeunes des États à se concentrer sur des projets productifs, soulignant que l'une des principales causes du chômage est la tendance à chercher un emploi dans les emplois publics du pays.