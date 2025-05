Soudan: Jaber affirme l'engagement du pays envers les documents de référence sur le statut d'Abyei

Le membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, Lit-Gen Ibrahim Jaber a affirmé l'engagement du Soudan envers les documents de référence sur le statut de la région d'Abyei. La nécessité de parvenir à une solution définitive par des moyens pacifiques, conformément à l'Accord et au Protocole d'Abyei, qui ont été approuvés par le Conseil de sécurité de l'ONU.

Lors de sa rencontre mercredi dans son bureau avec le Directeur de la Division de l'Afrique de l'Est des opérations de maintien et de consolidation de la paix des Nations Unies, Johnny Graham Maitland, Son Excellence a réitéré le rejet par le Soudan de toute mesure unilatérale, son engagement à maintenir la zone libre de toute présence militaire et son engagement à activer des patrouilles conjointes dans la région d'Abyei.

Lit-Gen Jaber a souligné la politique du Soudan visant à maintenir de bonnes relations de voisinage, à transformer les frontières en zones d'intégration et de communication et à éviter les conflits et les confrontations.

Lit-Gen Jaber a fourni une explication complète au responsable de la consolidation de la paix de l'ONU concernant les développements politiques au Soudan et les progrès significatifs réalisés par les forces armées sur divers fronts, soulignant les violations horribles et les massacres horribles commis par la milice terroriste rebelle.

Son Excellence a affirmé la condamnation par le Soudan de la détention du convoi de la FISNUA par la milice terroriste le 28 février, saluant la visite de la délégation de l'ONU, exprimant ses remerciements aux Nations Unies pour la coopération, l'engagement positif et la coordination entre le Soudan et l'organisation internationale.

Pour sa part, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin, a indiqué que la réunion a porté sur les défis auxquels est confrontée la mission de la FISNUA en raison de la propagation des éléments des milices rebelles autour de la région d'Abyei et de leurs attaques contre le personnel de la mission.

M. Johnny Graham Maitland a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au gouvernement soudanais pour avoir facilité la visite de la délégation et pour la coopération et la coordination continues entre le Soudan et les Nations Unies. Il a ajouté que sa visite avait pour but de rencontrer des responsables gouvernementaux, en plus de se rendre dans la région d'Abyei pour mener une évaluation stratégique de la mission de la FISNUA.