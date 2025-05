Soudan: La Conférence de la fonction publique recommande de dépolitiser le service et de moderniser ses structures organisationnelles

La Conférence sur la fonction publique au Soudan, qui a conclu ses activités de deux jours à Port Soudan mercredi soir avec une large participation de fonctionnaires, d'experts et de personnes intéressées par les questions de la fonction publique, a recommandé de ne pas politiser la fonction publique, de mettre à jour les structures organisationnelles, d'éviter le surpeuplement des employés dans les grades et les promotions, et d'établir un mécanisme de suivi et de mise en oeuvre de toutes les recommandations.

La conférence a réuni environ 514 participants venus du Soudan et de l'extérieur, dont un certain nombre de ministres, de fonctionnaires, de directeurs de ministères et de gouverneurs d'État, sous le slogan « Vers une fonction publique efficace et durable ».

La conférence a publié sa déclaration et ses recommandations finales, qui s'élèvent à 106 recommandations.

La cérémonie de clôture a été honorée par la présence du vice-président du Conseil de souveraineté, le Lit-Gen Malik Agar, qui a reçu les recommandations et s'est engagé à suivre leur mise en oeuvre et à les concrétiser.

M. Mohamed Abu Al-Abbas, chef du comité préparatoire de la conférence, a déclaré que l'objectif de la conférence était d'évaluer l'état de la fonction publique et de mettre en oeuvre la législation et les lois dans le but de faire passer le pays à une nouvelle phase de la fonction publique.

Il a souligné qu'un certain nombre de documents de travail ont été discutés, notamment le défi de l'avenir de la fonction publique, le rôle de la fonction publique dans la réalisation de l'efficacité productive, le document sur le cadre législatif et juridique du service et les politiques d'emploi dans la fonction publique, en plus du document sur la protection des travailleurs et les droits de l'homme vers une société sûre et prospère.

M. Abu Al-Abbas a lu un certain nombre de recommandations sur plusieurs axes, notamment l'unification des critères de sélection de la fonction publique entre le gouvernement central et les États, l'adhésion à une structure salariale unifiée et la recommandation de la révision périodique des lois sur la fonction publique et de soumettre la loi de 2018 à un examen et à un amendement. Il a également recommandé aux politiciens de s'abstenir d'interférer dans les décisions techniques liées à la fonction publique, d'établir des politiques claires du marché du travail et de mener des études approfondies pour lutter contre le chômage.