Tunisie: UE - La Cheffe du gouvernement et le vice-président de la BEI réaffirment leur engagement à renforcer le partenariat

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a rencontré ce mercredi 30 avril 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), en visite officielle en Tunisie. Ce dernier était accompagné de Tom Aschwanden, représentant de la délégation de l'Union européenne en Tunisie, de Jean-Luc Revéreaul, directeur du bureau de la BEI en Tunisie, et de Kristina Kanapinskaite, responsable du secteur public à la BEI, indique un communiqué rendu public par la présidence du gouvernement.

Lors de cet entretien, Zaâfrani Zenzri a salué les relations de coopération exceptionnelles entre la Tunisie et la BEI, établies depuis 1979. Elle a souligné que la BEI est un partenaire stratégique pour la Tunisie, ayant contribué à la mise en œuvre de 138 projets dans divers secteurs, notamment les infrastructures, le transport, la mobilité urbaine, l'énergie et l'éducation. La Cheffe du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'État tunisien à renforcer ce partenariat, dans un contexte de stabilité politique et de mise en œuvre des réformes économiques et sociales majeures, en phase avec les attentes du peuple tunisien et dans le respect de la souveraineté nationale.

Elle a également exprimé sa satisfaction quant à la signature de plusieurs accords de coopération entre la Tunisie et la BEI, prévus dans le cadre de cette visite. Zaâfrani Zenzri a en outre précisé que de nombreux projets d'envergure seront réalisés dans des domaines clés tels que le transport ferroviaire, l'éducation, la santé et les énergies renouvelables. Elle a indiqué que la Tunisie a adopté un nouveau modèle de développement qui repose sur une approche ascendante, allant des conseils locaux aux conseils régionaux, puis aux conseils des districts, pour aboutir à un plan de développement national pour la période 2026-2030.

De son côté, Ioannis Tsakiris a salué la qualité des relations de coopération entre la Tunisie et la BEI, réaffirmant la disponibilité de la banque à soutenir et à renforcer ce partenariat, notamment par le financement de projets futurs dans les secteurs prioritaires définis par la Tunisie, conformément à ses stratégies et objectifs de développement.