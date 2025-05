Burkina Faso: Journée mondiale de soutien au Président Ibrahim Traoré - Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo félicite les Editions Sidwaya

Après le meeting de soutien au président Ibrahim Traoré, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a visité, ce mercredi 30 avril 2025, les Éditions Sidwaya.

Après la mobilisation populaire en faveur du Président du Faso, le ministre de la Communication de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné de ses collaborateurs(son directeur de Cabinet, Sy Christian Innocent Ouattara ,et le Secrétaire général, Bêtamou Fidèle Aymar Tamini) , s'est rendu le 30 avril 2025 aux Éditions Sidwaya afin d'encourager et de féliciter les journalistes pour leur engagement dans la communication de l'action gouvernementale et la diffusion de la vision du Chef de l'État.

« Après cet événement historique que nous avons vécu ensemble, la grande marche du 30 avril 2025, à laquelle nous avons activement participé, il nous est apparu essentiel de venir exprimer notre reconnaissance aux médias publics », a déclaré le ministre. Il a souligné que cette date, désormais inscrite en lettres d'or dans l'histoire mondiale, représente une avancée majeure pour le pays des Hommes Intègres.

Le ministre Gilbert Ouédraogo a salué la mobilisation des organes publics d'information depuis l'annonce de cette activité. « Ils ont pris des initiatives remarquables : rédaction d'articles, reportages, émissions spéciales... Autant de productions journalistiques qui ont non seulement relayé la vision du chef de l'État, mais ont aussi favorisé une mobilisation citoyenne massive », a-t-il affirmé.

Selon lui, l'élan populaire observé aujourd'hui sur le terrain est en grande partie le fruit de ce travail d'information et de sensibilisation. Il a jugé indispensable de venir saluer et encourager les journalistes de Sidwaya, tout en félicitant la direction générale pour son rôle primordial dans l'orientation de l'information.

A travers cette visite, le ministre a réaffirmé sa fierté face au travail accompli par les médias publics et privés. Leur contribution est essentielle, selon lui, pour consolider la souveraineté nationale, soutenir les forces de défense et de sécurité, et renforcer l'unité du pays.

Il a insisté sur l'importance d'une mobilisation collective pour atteindre la souveraineté nationale. « Il s'agit d'un combat commun, et le gouvernement a besoin de l'implication de tous : citoyens, médias, acteurs économiques. Chaque Burkinabè est appelé à s'engager afin que nous puissions mener à bien cette lutte pour le renouveau de notre nation », a-t-il indiqué.