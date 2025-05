Sénégal: Ecobank du pays lance un nouveau programme de soutien à l'entrepreneuriat féminin

Dakar — Ecobank Sénégal a lancé, mercredi, à Dakar, une nouvelle version de son programme Ellever, dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, selon ses dirigeants.

"Cette initiative est née de notre volonté profonde de soutenir, valoriser et accompagner le talent, la créativité et la détermination des femmes, qui sont un véritable pilier de l'économie de notre pays et de notre continent", a expliqué Sahid Yallou, le directeur général d'Ecobank Sénégal.

Les entrepreneures sont confrontées à des problèmes "spécifiques", dans les domaines du financement, du mentorat et de l"'accompagnement stratégique", raison pour laquelle la banque a lancé ce programme pour elles, selon M. Yallou.

"C'est pour répondre concrètement à ces besoins qu'Écobank a conçu et élevé un programme pensé avec les femmes et pour les femmes", a-t-il ajouté, précisant que cette initiative concerne non seulement les petites et moyennes entreprises (PME) déjà en activité, mais aussi les femmes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat.

La vétérinaire clinicienne Fatou Touré fait partie des bénéficiaires du programme Ellever.

"Qu'elles soient en activité, salariées ou prêtes à [entreprendre], notre engagement pour elles est clair : les accompagner financièrement, à chaque étape de leur projet, et renforcer leurs capacités, grâce à des formations ciblées", a assuré le directeur général d'Ecobank Sénégal.

De 1,6 milliard de francs CFA en 2021, le financement accordé aux femmes pour le programme Ellever est passé à 13 milliards en 2024, selon la banque.

"Certaines entrepreneures ont besoin d'un accompagnement en culture financière, d'autres en marketing, en marketing digital ou en développement personnel", a signalé Sahid Yallou.

De 529 femmes en 2021, la clientèle d'Ecobank Sénégal pour ce programme est passée à 2 037 femmes éligibles en 2024, a indiqué le groupe bancaire.

"Au sortir de la pandémie de Covid-19, je me suis reconvertie dans la production des minéraux et des vitamines pour les animaux. Ellever m'a soutenue dans l'achat des intrants et m'a aidé à augmenter ma capacité de production", a témoigné Fatou Touré, une vétérinaire clinicienne, bénéficiaire du programme.

La banque lui a ensuite recommandé de contacter l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) pour une formation en matière financière et la structuration des projets, selon son témoignage.

"Ecobank est un partenaire historique de l'ADEPME dans l'accompagnement des PME, la structuration des projets, le financement de l'entrepreneuriat des femmes et leur automatisation", a dit Marie Rose Faye, sa directrice générale, lors du lancement de la nouvelle version du programme Ellever.

Selon elle, ce programme permet aux entrepreneures d'avoir des entreprises "viables et solides".

Des distinctions ont été remises à des bénéficiaires dudit programme, qui se sont distinguées, selon Ecobank Sénégal, par une bonne gestion de leur projet entrepreneurial.