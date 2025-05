Sénégal: Prévention des risques professionnels - La CSS annonce cinq recommandations 'phares'

Dakar — La Caisse de Sécurité sociale (CSS) a annoncé, mercredi, cinq recommandations "phares" portant sur la prévention des risques professionnels, parmi lesquelles, l'introduction de la digitalisation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), a constaté l'APS.

Cette présentation, qui marque la fin des différentes activités tenues tout au long de ce mois d'avril, entre dans le cadre de la clôture de la 29ᵉ Journée africaine de la prévention des risques professionnels.

Cette commémoration est placée sur le thème : "la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques : opportunités, défis et stratégies d'adaptation" et sur le sous-thème : "prévention et prise en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel".

"Après une série d'activités menées tout au long de ce mois, cette journée est l'occasion de présenter les recommandations issues des différentes activités du Mois africain de la prévention"', a dit Elimane Diouf, président du Conseil d'administration de la CSS.

S'agissant de la recommandation portant sur la digitalisation, il a insisté sur son importance dans les activités de prévention et globalement, sur le monde du travail, invitant dans le même temps ses collaborateurs à établir un bilan des précédentes éditions de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels.

Outre l'introduction de l'outil numérique dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail, les responsables de la Caisse de Sécurité sociale ont annoncé la mise en place d'un cadre dédié à l'innovation qui sera un espace d'échange, de collaboration intersectorielle, de recherche et de développement de solutions puisées dans les réalités africaines et adaptées à la sécurité et à la santé au travail.

Ils ont également recommandé l'érection d'un cadre de réflexion sur la prévention et la prise en charge des intoxications alimentaires et émis l'idée d'une collaboration renforcée avec les professionnels des médias, à travers un dispositif, un plan de travail sur le long terme.

Il ne s'agit pas seulement de "se rencontrer juste en fonction des événements mais, nous voulons travailler de manière concertée et permanente pendant toute l'année, afin d'instaurer une collaboration continue pour sensibiliser durablement sur la sécurité et la santé au travail", a notamment fait savoir le président du Conseil d'administration de la CSS.