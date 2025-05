Maroc: Consolidation de la coopération entre les pays du Sud - Un impératif stratégique face aux défis économiques et géopolitiques

Des parlementaires membres de l'Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA) ont affirmé, lundi à Rabat, que l'approfondissement de la coopération entre les pays du Sud est devenu un impératif stratégique imposé par les défis économiques et géopolitiques grandissants aux niveaux régional et international.

Lors d'une session à la Chambre des conseillers sur "Le rôle des initiatives et dialogues interrégionaux dans la promotion de l'intégration économique et du développement commun Sud-Sud", initiée dans le cadre du 3ème Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les parlementaires ont souligné l'importance d'organiser ces forums qui se veulent des plateformes parlementaires appuyant l'intégration économique régionale et encourageant la mise en place de partenariats qui traduisent les aspirations des peuples au développement et à la prospérité.

Espace idoine de partage d'expériences, ces dialogues offrent également l'opportunité de promulguer des lois et d'élaborer des politiques orientées vers les priorités des populations et de forger des partenariats stratégiques qui servent de levier pour unifier les positions vis-à-vis des défis mondiaux, ont-ils ajouté.

Et d'appeler dans ce sens à la mise en place d'un mécanisme permanent de coordination parlementaire pour suivre les programmes économiques conjoints entre les pays du Sud, afin de relever les défis relatifs au renforcement de l'intégration économique.

Un certain nombre de parlementaires, membres des Sénats et des Conseils de la Shoura des pays participant au forum, ont passé en revue leurs expériences nationales en matière d'adoption de lois en phase avec le rythme des changements globaux, en particulier ceux liés à l'ouverture aux marchés internationaux, à l'encouragement des investissements et à la consolidation de la convergence économique entre les pays, saluant ainsi le potentiel des pays du Sud en matière de lancement des partenariats prometteurs qui demeurent en phase avec l'avenir, en dépit des mutations rapides.

Les intervenants ont également saisi l'occasion pour saluer l'Initiative Royale Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, en tant que modèle ambitieux de transformations géopolitiques et de développement permettant une véritable intégration et la réalisation d'un développement durable et inclusif, soulignant aussi l'importance des dialogues parlementaires interrégionaux pour soutenir la marche de développement des pays.

Dans la même lignée, les parlementaires ont affirmé que l'action parlementaire ne se limite plus à l'adoption de lois et au contrôle des gouvernements, dans la mesure où elle constitue une pierre angulaire en matière d'élaboration des politiques publiques et de promotion du dialogue entre les peuples, appelant à l'édification d'un avenir dans lequel "la voix du Parlement est entendue et le développement global est une priorité inébranlable".

Le troisième Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud vise à approfondir les discussions et à raffermir la concertation sur les questions de développement commun et d'intégration régionale, en vue d'élaborer des recommandations pratiques à même de soutenir les efforts des gouvernements et des institutions concernées.

Les travaux du forum offrent l'occasion de présenter les opportunités d'investissement et d'identifier les potentialités et perspectives de coopération Sud-Sud, dans l'optique de favoriser une intégration régionale plus large, de promouvoir les secteurs prioritaires et de bâtir des partenariats stratégiques efficaces, contribuant ainsi à la consolidation des échanges commerciaux et au renforcement des relations économiques entre les pays du Sud.