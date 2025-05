Algérie: Glissement de terrain à Oran - Le relogement des familles sinistrées sera programmé selon le rapport d'expertise du CTC

ORAN — Le relogement des familles sinistrées, suite au glissement de terrain survenu dans le quartier "Sanaoubar" à Oran sera programmé conformément au rapport d'expertise de l'Organisme national de contrôle technique de construction (CTC), a indiqué, mercredi, le chef de daïra d'Oran par intérim, M'hamed Meziane.

Le même responsable a précisé, lors d'une déclaration à la presse, que toutes les familles concernées par ce glissement de terrain, survenu dans la nuit de samedi à dimanche dernier, seront prises en charge et relogées selon les conclusions de l'expertise technique, tout en soulignant que "le recensement des habitations touchées est toujours en cours".

Il a ajouté que "les familles qui n'ont pas encore été relogées seront prises en charge conformément à la loi, dès la finalisation de l'enquête relative au fichier national de l'habitat".

De son côté, le président de l'Assemblée populaire communale d'Oran, Amine Allouche, a affirmé que "l'ensemble des services de la commune sont mobilisés en coordination avec les services de l'habitat, l'OPGI (Office de promotion et de gestion immobilière) et le CTC, afin de recenser les sinistrés et identifier les logements représentant un danger pour les citoyens, en vue de leur relogement, sur la base du rapport technique".

Il a rappelé que, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à prendre en charge immédiatement les citoyens affectés par ce sinistre, 183 familles ont déjà été relogées dans de nouveaux logements dans la cité des 900 logements publics locatifs de la commune de Misserghine.

Pour rappel, quatre personnes ont trouvé la mort et treize autres ont été blessées dans ce glissement de terrain survenu à "terrain Chabat", dans le quartier Es-Sanaoubar (commune d'Oran).

Une délégation ministérielle s'est rendue sur les lieux sur instruction du président de la République, afin de s'enquérir de la situation des blessés et d'apporter des solutions aux sinistrés. Elle comprenait le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, ainsi que le Directeur Général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, et le directeur général de la Protection civile, Boualem Boughelaf.