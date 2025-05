Algérie: Organisation des assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer les 3 et 4 mai prochain

ALGER — La Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer organisera, samedi et dimanche prochains, les assises nationales de prévention et de lutte contre le cancer avec la présence de plus de 600 participants, dans le but de parvenir à l'élaboration d'une stratégie nationale dans ce domaine pour la période 2025-2035, a indiqué, mercredi, le président de la Commission, Pr Adda Bounedjar.

Lors d'une conférence de presse à Alger, Pr Bounedjar a expliqué que ces assises, qui se tiendront au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal" les 3 et 4 mai prochains, visent à élaborer une stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer pour la période 2025-2035, après l'installation des commissions thématiques le 4 février dernier, auxquelles ont été invités les différents acteurs du secteur, issus de différentes spécialités en relation avec cette pathologie, ainsi que des invités des secteurs concernés par ce domaine.

Ces assises porteront sur l'évaluation du Plan national de lutte contre le cancer (2015-2019), ainsi que sur la présentation de la situation actuelle, outre la formulation de recommandations et la présentation de quelques expériences internationales à cet égard.

Sept (7) ateliers seront organisés à l'occasion de ces assises, le premier inclura la relation entre le tabagisme et le cancer, l'obésité et le cancer, le régime alimentaire et la vaccination, et le deuxième portera sur le "dépistage précoce", abordant les cancers du col utérin, de la prostate et colorectal.

Quant au 3ème atelier sur le "diagnostic", il sera dédié à la situation des laboratoires, la biochimie et la pathologie, alors que le 4ème atelier abordera "le parcours du patient" pour améliorer la prise en charge.

Les autres ateliers porteront respectivement sur "les médicaments et les appareils médicaux", "le financement et la gouvernance" et "la formation et la recherche scientifique".

A cette occasion, Pr. Bounedjar a souligné que plus de 60.000 nouveaux cas ont été enregistrés au niveau national, le cancer colorectal étant le plus répandu chez les hommes, suivi du cancer de la prostate et des poumons. Le cancer du sein est le plus répandu chez les femmes avec 15.000 cas, suivi des cancers colorectaux, du col utérin et de l'ovaire.

Pour ce qui est des moyens de lutte contre le cancer dont dispose l'Algérie, l'intervenant a affirmé que le secteur de la santé dispose des ressources humaines et de financement, sans oublier le renforcement du volet organisationnel, soulignant que le pays sera doté de 7 centres anti-cancer (CAC) en vue de renforcer les dix centres actuels, le nombre d'accélérateurs devant passer à 90 appareils d'ici l'année prochaine.

Evoquant le Fonds de lutte contre le cancer dont le budget a été augmenté, le responsable a fait état d'une proposition hausse de l'impôt sur le tabac qui constitue une source de financement pour ce Fonds, et ce dans le cadre de l'exécution d'une stratégie nationale efficace en matière de prévention et de lutte contre le cancer.