Algérie: 1er concours national sur l'innovation dans le secteur de la formation professionnelle

ALGER — Le lancement du premier concours national de l'innovation destiné aux stagiaires et des diplômés du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, a été annoncé, mercredi à Alger.

Présidant une réunion consacrée à l'annonce de ce concours, en compagnie du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, a précisé que cette initiative organisée en coordination entre les deux secteurs, visait à "découvrir les compétences et les idées innovantes auprès des stagiaires de la formation professionnelle de différents établissements de formation".

Selon le ministre, il s'agit de mettre en exergue les talents des jeunes dans les domaines techniques et technologiques, dans le but de les accompagner et de les encourager à concrétiser leurs projets innovants, à travers la création de start-up pour contribuer ainsi au développement national.

Pour sa part, M. Ouadah a mis en avant l'importance de ce concours qui permet à tous les jeunes parmi les stagiaires et les diplômés du secteur de la formation professionnelle, de montrer leurs capacités dans le domaine de l'innovation et de leur permettre de créer leurs propres start-up, saluant le rôle du secteur de la formation professionnelle dans la formation d'une main d'oeuvre qualifiée".

Une plateforme numérique a été créée pour permettre aux personnes désireuses de participer, de s'inscrire à ce concours qui se déroule sur plusieurs étapes, à partir des qualifications préliminaires jusqu'aux finales prévues le 21 juin prochain.