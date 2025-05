Tunisie: Kais Saied - Le travail ne doit pas être un simple slogan, il doit se concrétiser par l'égalité salariale

Tunis — Le président de la République Kais Saied a souligné jeudi le souci de garantir l'égalité salariale de tous les travailleurs " le travail ne doit pas être un simple slogan, il doit se concrétiser par l'égalité salariale". Il a affirmé que les efforts se poursuivent sur la voie tracée par le peuple tunisien.

Et d'ajouter que les lois doivent réponde aux attentes des Tunisiens et être en phase avec leurs revendications légitimes en matière d'emploi, de liberté et de dignité nationale.

Le président de la République s'exprimait au cours de sa réunion, au Palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmer et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued.

Kais Saied a ensuite soulevé les difficultés rencontrées par les sociétés communautaires. Difficultés parfois provoquées par de faux promoteurs proches de l'ancien régime à dessein de saboter pareilles initiatives, a-t-il martelé.

Il a assuré que des efforts sont en cours pour trouver les financements nécessaires afin de réaliser une véritable croissance dans toutes les régions du pays.

Les Tunisiens sont aujourd'hui plus que déterminés à créer une nouvelle histoire et à barrer la route devant les tentatives des poches rétrogrades, des semeurs de discorde, de conflits et de divisions, a-t-il soutenu.