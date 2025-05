"Sensibilisation et la mobilisation citoyenne en faveur du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil (PN-RAVEC)" est le thème d'une session d'orientation et de formation des chefs de quartiers et animateurs locaux de la commune de Kagbelen organisée ce mercredi 30 avril 2025 par la plateforme Démocratie, Paix, Élections et Développement Durable en Guinée (DPEG) en partenariat avec le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Dans son discours à l'ouverture de cet atelier, Mamadou Ciré Dioum, président de la DPEG a dit que pour la réussite du PN-RAVEC, toutes les parties prenantes, autorités locales, commission administrative de recensement, agent recenseur et surtout les citoyens doivent activement participer et jouer pleinement leurs rôles et responsabilités.

"Le programme national de recensement à vocation d'état civil est une étape clé du processus de refondation entrepris par les autorités guinéennes depuis le 5 septembre 2021. Il s'agit d'un jalon important vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il permettra également de doter le pays d'un outil stratégique important de planification des projets et programme de développement socio-économique", a-t-il renchéri.

Pour assurer une participation effective des citoyens, le Ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a initié un programme de sensibilisation et de mobilisation sociale en faveur du PN-RAVEC. Ainsi, dans la mise en œuvre de ce programme, le Ministère collabore avec des faitières ou réseaux d'organisation de la société civile dont la Plateforme DPEG qui assure la coordination des activités de sensibilisation et de mobilisation citoyenne dans la commune de Kagbelen.

"Après une prise de contact avec les autorités locales et l'identification des animateurs locaux en fonction de la cartographie des quartiers, la DPEG, conformément aux dispositions de la convention de collaboration avec le MATD, envisage d'organiser un atelier de formation ou d'orientation des chefs de quartier et des animateurs. Le présent module décrit les thèmes et le déroulement de cet atelier", a fait savoir le patron de la DPEG.

Sonamadi Doumbouya, vice-président de la délégation spéciale de Kagbelen a dans son allocution invité les 14 présidents des conseils de quartier de sa commune de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter la tâche aux animateurs de la DPEG sur le terrain.

"La plateforme DPEG est venue nous aider. Elle est venue faire ce que nous devions faire. Je vous demande d'être à leur côté et de se mettre à leur disposition loyalement sur le terrain. Et je veux rassurer la DPEG qui doit travailler sur le terrain. Elle n'a qu'à se mettre à l'aise. La commune de Kagbelen n'est pas comme les autres communes. Ici, si nous sommes prêts à travailler avec vous, nous allons travailler avec vous. Si nous ne voulons pas travailler avec vous, on vous dit clairement. Rassurez-vous que le travail sera effectif sur le terrain et vous n'aurez aucun obstacle. Donc, M. les chefs des quartiers, je compte entièrement sur vous. Organisez tout pour ne pas qu'il y ait des difficultés. Je compte sur vous pour la réussite de cette campagne dans notre commune", a-t-il lancé.

Pendant une demi-journée, M. CAMARA, le facilitateur a expliqué aux participants la Notion de citoyenneté, les Droits du Citoyen, les obligations du Citoyen, la Nationalité sans citoyenneté, Les avantages de ce recensement pour le citoyen, Les rôles et responsabilités des parties prenantes et le Schéma du fonctionnement pratique du centre de recensement.

Cette session de formation a été clôturée par des exercices pratiques avant le déploiement des animateurs qui ont promis de s'investir pour la réussite de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne à Kagbelen.