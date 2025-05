Congo-Brazzaville: 16e assemblée générale du Rafpro - Des échanges axés sur l'employabilité des jeunes

Les travaux de la seizième assemblée générale ordinaire du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle (Rafpro) ont été lancés, le 30 avril, à Brazzaville sur fond d'appel à des réformes structurantes. Durant trois jours, les participants tenteront de définir une nouvelle feuille de route visant à favoriser l'employabilité des jeunes.

Pour la première fois, le Congo accueille cette assemblée générale du Rafpro, un cadre de concertation périodique sur le secteur de la formation professionnelle. Organisée par le Fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonéa), en partenariat avec le bureau exécutif du Rafpro, cette rencontre statutaire a rassemblé des responsables d'institutions et de fonds de formation qualifiante, des experts, des parlementaires, ainsi que des acteurs des secteurs public et privé, sans oublier les partenaires au développement, parmi lesquels le Bureau international du travail (BIT).

Ces échanges devraient aboutir à l'adoption d'un plan de travail annuel 2025, d'un budget pour ce même exercice, d'un référentiel commun d'habilitation des organismes de formation et d'un plan de formation pour l'année à venir.

La persistance du chômage des jeunes demeure un enjeu majeur pour le Congo et les autres pays membres (Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo). En organisant ces assises, le Fonéa souhaite réaffirmer son engagement en faveur de l'employabilité et de l'apprentissage des jeunes congolais.

Après une période d'hibernation, le Fonéa a fait son retour au Rafpro en 2022. « Nous sommes désormais présents et actifs. Pour l'année 2024, le fonds a envoyé dix-sept de ses agents à huit sessions de formation dans sept pays différents, pour bénéficier des formations organisées par le Rafpro. Par ailleurs, le Fonéa a accueilli deux formations majeures du réseau », a déclaré le directeur général du Fonéa, Patrick Robert Ntsibat.

Seul un engagement collectif permettra aux États de faire face au défi de l'employabilité des jeunes, a estimé le président du Rafpro, Dr Philippe Kouakou N'Dri. Depuis sa création en 2006, le réseau a placé la question de l'emploi, en particulier pour les jeunes, au coeur de son action. Il s'emploie à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre ses membres, à renforcer les modes de gouvernance, les systèmes de gestion et la qualité des services rendus, et à plaider auprès des États et partenaires en faveur de politiques structurantes dans le domaine de la formation professionnelle.

« Offrir des perspectives professionnelles aux jeunes, c'est non seulement réduire les coûts sociaux liés aux fléaux que sont l'oisiveté, les addictions et la délinquance, mais également stimuler la croissance économique et renforcer la citoyenneté en élargissant la base des consommateurs, des épargnants et des contribuables », a souligné Dr Philippe Kouakou N'Dri.

En ouvrant les travaux de l'assemblée générale du Rafpro, le directeur de cabinet du ministre chargé de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Charles Makaya dit Mackail, a rappelé le défi que représentent les formations qualifiantes et professionnelles. Cette approche, également soutenue par le BIT, vise à faire de la jeunesse un levier de transformation économique, sociale et culturelle en lui offrant des compétences concrètes adaptées aux réalités du marché de l'emploi.