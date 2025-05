Congo-Brazzaville: Jeu de lettres - Pointe-Noire réunit la crème des scrabbleurs africains

Les 9es championnats d'Afrique de scrabble francophone (Champas) ont été ouverts, le 28 avril, à l'hôtel Le Ruisseau dans la ville océane, en présence de Charles Makaya, directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi.

Organisés par la Confédération africaine de scrabble francophone (CASF), en partenariat avec la Fédération congolaise de scrabble, les Champas accueillent les joueurs du Benin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Niger, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Togo et du Congo. Après Kintelé en 2016, le Congo reunit à nouveau le gotha du scrabble francophone. Un défi et un honneur pour le pays qui, en l'espace de dix ans, reussit un pari aux allures de prouesses.

« A travers ces championnats, nous célébrons un jeu d'esprit, nous affirmons notre attachement à la langue françaIse, nous procclamons notre volonté de dialoguer, d'échanger, de tisser des liens fraternels entre les peuples d'Afrique et du monde francophone. Nous offrons au scrabble, discipline exigeant et noble, la place qui lui revient, celle d'un vecteur d'éducation, de culture et de cohésion », a dit Serges Ngouakamabé, président du comité local d'organisation.

Et d'ajouter : « Organiser les 9es championnats d'afrique de scrabble francophone a un sens, puisque notre ville est un carrefour des peuples, des talents, de la vitalité et de la culture du Congo ».

Pour Christel Mikolelé, président de la Féderation congolaise de scrabble, « les Champas sont pour nous des moments precieux d'embrassades, d'accolades, de nouvelles connaissances et de renforcement de celles acquises, mais surtout l'occasion pour nos athlètes de se mesurer individuellement et en équipe par le truchement de la langue francaise».

Louant les éfforts du Congo à regrouper une fois de plus l'élite du scrabble francophone, Wegener Fadi El Banni, président de la Conféderation africaine de scarbble francophone, a exhorté les joueurs aux piliers qui unissent cette disciplie, à savoir la convivialité et le fair play.

« Que chaque partie soit marquée par le respect mutuel. Que chaque victoire soit empreinte d'humilité. Que chaque défaite soit une leçon, une étape vers un futur meilleur. Le scrabble au-delà du jeu est une école de rigueur, de création et d'humanité. Il nous enseigne que les mots ont un poids, une valeur, une puissance. Et aujourd'hui ces mots construisent des ponts entre les peuples, unis nos voix et nos esprits dans une passion qui nous est commune ».

Le secretaire général de la Féderation internationale de scrabble francophone, Rokhaya Dieng, a également salué l'investissement du Congo à promouvoir le scrabble en organisant des competitions, ce qui asseoit son essor et garantit son avenir qu'incarne la jeunesse. « L'avenir justement doit s'appuyer sur notre jeunesse.

Le dévélopement du scrabble scolaire est désormais un acquis strategique. J'appelle solennellement toutes les federations africaines aujourd'hui reunies ici à s'investir dans cette voie. Le scrabble doit s'apprendre à l'école dès le bas âge. C'est ainsi que nous bâtirons une relève forte, nombreuse et durable », a-t-il déclaré.

En lançant la grande fête de l'esprit et de la culture, Charles Makaya a conclu : «Chers scrabbleurs, chères scrabbleuses, ces championnats vous offrent l'opportunité de vous mesurer dans l'excellence à travers les épreuves de votre discipline : élite, classique, blitz, tournoi des nations et le défi africain. Je vous invite donc à cultiver tout au long de cette compétition l'esprit de fair-play.

Cette valeur cardinale qui transcende le sport pour devenir une leçon de vie, le respect des règles, le respect de soi, le respect de l'adversaire, l'esprit d'équipe et la compréhension sont les piliers sur lesquels reposent notre volonté de bâtir une Afrique fraternelle, dynamique et tournée vers l'avenir».

Placés sous le signe de la culture, de l'excellence intellectuelle et de la francophonie, les Champas 2025 qui prennent fin cette semaine s'annoncent comme un véritable rendez-vous panafricain, avec la mise en place du village événementiel "Moya - Champas" qui accueille expositions, animations culturelles, stands de partenaires, ateliers éducatifs et rencontres littéraires. Une visite guidée de l'espace dédié à la culture et aux découvertes inédites par le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports et tous les participants aux champas a eu lieu après la cérémonie officielle d'ouverture.