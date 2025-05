Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - Favoriser l'industrialisation et le travail décent pour la justice sociale

L'humanité célèbre le 1er mai la Journée internationale du travail placée cette année sur le thème « OEuvrer pour la paix et la stabilité afin de favoriser l'industrialisation, le commerce et le travail décent pour la justice sociale ». Une thématique retenue en rapport avec les transformations que connaissent aujourd'hui les manufactures, les mines et les carrières, le bâtiment et les travaux publics, l'agriculture, les services.

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a, dans une déclaration rendue publique, au nom du gouvernement, rappelé que le thème de l'édition 2025 de la fête des travailleurs, résonne, à l'évidence, avec les politiques nationales en cours en République du Congo.

Ceci sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a décrété 2024, année de la jeunesse. Selon le ministre Firmin Ayessa, cette initiative dynamique portant sur l'emploi des jeunes se poursuit jusqu'à ce jour. L'objectif étant la création d'emplois décents pour les jeunes en proie au chômage de masse et qui enchaînent encore de petits métiers du secteur informel.

Il a également rappelé plusieurs avancées enregistrées dans les domaines du travail et de la sécurité sociale dans le pays. Il s'agit, entre autres, de la signature en 2023 avec l'Organisation internationale du travail (OIT) du Programme de promotion du travail décent (PPTD 2023-2026) dont la mise en oeuvre connaîtra, d'après lui, un bond à la fois quantitatif et qualitatif ces deux dernières années de sa mise en oeuvre.

Le ministre d'Etat a aussi cité la loi n° 48-2024 du 30 décembre 2024, portant sur l'harmonisation de l'âge d'admission à la retraite entre les agents civils de l'Etat et les travailleurs relevant du code du travail, ainsi que le décret n° 2024-2762 du 20 novembre 2024 fixant le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui est passé de 50 400 FCFA à 70 400 FCFA. Ceci avec un impact très positif que les parties dans l'entreprise et établissements s'emploient aujourd'hui à capitaliser.

« Au plan de la sécurité sociale, je m'en voudrais de ne pas évoquer l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle qui entre résolument dans sa phase pratique. De même que la signature, il y a quelques jours seulement, d'une convention entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse de retraite des fonctionnaires, destinée à faciliter la prise en charge des retraités ayant cotisé dans les deux caisses pendant leur vie professionnelle », a cité Firmin Ayessa.

Le Congo en passe de devenir pays pilote dans la Coalition mondiale pour la justice sociale

Abordant les volets sécurité et santé au travail, le ministre d'Etat s'est félicité des initiatives mises en oeuvre dans les entreprises nationales, au niveau des organisations professionnels d'employeurs et de travailleurs, ainsi que dans l'administration et les établissements publics, contribuant significativement à la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans le pays.

D'autres initiatives en faveur de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise se poursuivent encore sur le terrain. « Au nom du gouvernement, permettez-moi de me réjouir de toutes ces dynamiques qui se mettent en place et d'exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des acteurs du monde du travail qui oeuvrent inlassablement pour rendre effective l'application de la convention n°155 de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, entrée en application dans notre pays en octobre dernier.

Toutes ces initiatives viennent, en outre, comme à l'appui du Profil national de la sécurité et de la santé au travail dont le Congo vient à peine de se doter, alors que se profile l'élaboration de la politique nationale de la sécurité et de la santé assortie d'un agenda de mise en oeuvre, pour compter de l'année 2026 », a déclaré le ministre d'Etat.

S'agissant des perspectives, le gouvernement a annoncé l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et de la formation, en partenariat avec l'OIT et l'Agence française de développement, ainsi que celle de la politique nationale de la sécurité et de la santé au travail. « Avec la 113e session de la Conférence internationale du travail prévue à Genève en Suisse, dès le mois de juin prochain, le Congo pourra faire sa grande entrée dans la Coalition mondiale pour la justice sociale en tant que pays pilote, aux côtés de l'Irak pour le Moyen-Orient et la Bolivie pour l'Amérique du Sud.

Là aussi s'ouvre une belle promesse, notamment en ce qui concerne la lutte contre les inégalités d'accès à l'emploi, les inégalités de genre et la promotion de la protection sociale pour tous dans notre pays », a annoncé Firmin Ayessa. Concernant le dialogue social, il a indiqué que l'élan commencé en 2025 avec la tenue d'une session du Comité national va se poursuivre tout au long de cette année, pour le bien des travailleuses et travailleurs.