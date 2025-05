Gabon: Fête du travail 2025 - La société Jimmy Service honore ses meilleurs travailleurs

Le monde entier célèbre ce jeudi 1er mai 2025 la fête du travail. Le Gabon n'est pas en marge de cette commémoration, au Village Nanga, à 31 kilomètres de la commune de Ndendé dans la province de la Ngounié au sud du Gabon, la Société Jimmy Service, prestataire de la société Olam, a tenu à honorer ses meilleurs travailleurs.

Chou James Ngum, patron de ladite société, a procédé ce mercredi 30 avril à la remise des cadeaux à ses meilleurs employés en guise de récompense et de gratitude pour le travail acharné durant toute l'année.

Ce sont plus de 30 employés dont 7 femmes qui ont reçu ce jour des mains de leur chef et des managers d'Olam leurs cadeaux et leurs tableaux d'honneurs.

Les cadeaux étaient composés des écrans plats, matelas, des ustensiles de cuisines, des produits d'Olam ( huiles, savons, etc...)

La société Jimmy Service emploie plus de 300 travailleurs et les critères de récompense sont axés sur l'ancienneté, le rendement et la ponctualité.

Cette société existe depuis 2021. Cela fait 4 ans que Jimmy Service entretient de bonne relation avec ses employés et la société Olam, le géant de l'agro-industrie au Gabon à travers la culture du palmier à huile.

"J'ai essayé de faire comme Olam qui est notre père et notre mère. C'est aussi une manière pour moi d'encourager mes travailleurs. ", a expliqué le propriétaire de Jimmy Service, Chou James Ngum satisfait d'avoir accompli cette mission, le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.

Place au défilé du 1er mai ce jeudi à la place des fêtes de Ndendé les agents de Jimmy Service seront de la partie et une autre phase de récompense est prévue après le défilé.