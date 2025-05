Congo-Kinshasa: LINAFOOT - FC Les Aigles du Congo déplume Mazembe, AS Maniema Union, Ranger et Don Bosco triomphent

Au Stade des Martyrs de Kinshasa, mercredi 30 avril 2025, FC Les Aigles du Congo a créé la sensation en battant TP Mazembe sur le score de 3 buts à 1 dans la poursuite du championnat d'élite congolais.

Kelvine Bileko (12' et 75') et Glody Kikwama (21') étaient les buteurs des Aigles du Congo; tandis que Patrick Mwaungulu (51'), celui des Corbeaux.

Et c'est le 1er succès des Samouraïs enregistrés devant les Corbeaux. En deux saisons, ils ont vaincu TP Mazembe, AS Vita Club, FC Saint-Eloi Lupopo, DC Motema Pembe, AS Maniema Union et OC Renaissance du Congo.

Au Stade Frédéric Kibassa Maliba, AS Maniema Union a courtement vaincu FC Saint-Eloi Lupopo par 1 but à 0 grâce à la réalisation de James Mbomba (58').

FC Les Aigles du Congo et AS Maniema Union comptent désormais 9 points sur 9, et se partagent la 1ère et 2ème place.

Quelques heures plus tôt au Stade Frédéric Kibassa Maliba, CS Don Bosco a vaincu AS Simba sur le score d'1 but à 0, grâce au but de Kyembe Losambo dans le temps additionnel.

Pour sa part, AC Rangers a battu Tanganyika FC par 3 buts à 1.

Shabani Issa a inscrit le doublé (74' et 90') et Molia Lihozasia (81') pour AC Rangers. Et Ramazani Milongo (90+2') a sauvé l'honneur.

Le classement partiel:

1. FC Les Aigles du Congo 9 points, 3 MJ (+6)

2. AS Maniema Union 9 points, 3 MJ (+4)

3. FC Saint-Eloi Lupopo 6 points, 3 MJ (+4)

4. TP Mazembe 6 points, 3 MJ (0)

5. AC Rangers 4 points, 3 MJ (0)

6. DC Motema Pembe 3 points, 2 MJ (0)

7. AS Vita Club 3 points, 2 MJ (-2)

8. CS Don Bosco 3 points, 3 MJ (-1)

9. AS Simba 1 point, 2 MJ (-1)

10. SM Sanga Balende 0 point, 1 MJ (-1)

11. AF Anges Verts 0 point, 2 MJ (-6)

12. Tanganyika FC 0 point, 3 MJ (-4)