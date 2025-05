Tunisie: Coupe de Tunisie - 1/8e de finale - JSK-ESS (0-1) - Chaouat expédie l'Étoile en quarts

La mission des Etoilés à Kairouan n'a pas été de tout repos. Il a fallu que Ben Ali provoque un penalty, transformé par Chaouat, pour que l'Étoile composte son billet pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie.

La Presse -- La confrontation entre la JSK et l'ESS pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie a été en premier lieu un match tactique par excellence lors duquel les deux entraîneurs, Hafedh Houarbi et Mohamed Mkacher, ont opté pour la prudence mesurée au début de la rencontre, préférant ne prendre aucun risque. Ce qui a, d'ailleurs, réduit considérablement les espaces de manoeuvre pour les attaquants durant la première mi-temps.

Cela dit, les Étoilés étaient plus entreprenants que leur hôte avec une première tentative sérieuse enregistrée à la 24' : une reprise de la tête de Chaouat déviée en corner par le portier aghlabide, Saidani.

Deux minutes plus tard, les visiteurs sont revenus à la charge, cette fois-ci par le biais de Ghedamsi dont le tir croisé frôle le montant droit des filets de Saidani (26').

Du côté des Aghlabides, l'attaque a manqué de percussion à l'image de la frappe des 25 mètres très mal cadrée de Liwen, largement au-dessus de la transversale (30'). Et comme les attaques n'ont pas bien carburé, il est logique que les deux protagonistes rejoignent les vestiaires pour la pause mi-temps sur un nul vierge.

Il fallait chercher le but...

Avec la reprise des débats en seconde mi-temps, nous étions curieux de voir l'attitude des deux protagonistes : allaient-ils continuer à balancer des frappes pêle-mêle ou l'un d'eux comptait prendre les choses en main dans la perspective d'en découdre dans le temps réglementaire ?

Nous n'avons pas trop attendu pour avoir la réponse avec des Etoilés au four et au moulin. Sauf que les camarades de Fedi Ben Choug sont tombés sur une défense aghlabide bien en place.

Pour aller chercher le but, il fallait cravacher dur. Une première frayeur dans le camp aghlabide quand la puissante frappe de Raki Aouani a été boxée par Khaled Saidani et Fedi Ben Choug reprend la balle qui s'écrase sur la transversale (53').

Après moult montées des attaquants étoilés, la délivrance est venue des pieds de Houssem Ben Ali, touché en pleine surface de réparation. Il obtient un penalty transformé par Firas Chaouat (78').

La fin du match a été un classique : les Etoilés qui se contentaient de défendre pour préserver leur petite avance et les Kairouanais qui jouaient leur va-tout. Le tir puissant de Denden à la dernière seconde du match aurait pu changer la donne pour la JSK mais elle est passée près des filets. On en resta là. Les hommes de Mohamed Mkacher ont fini par avoir le dernier mot et poursuivent, ainsi, leur aventure en Coupe de Tunisie.

JSK : Saidani, Wissem Jerbi, Azib, Fatnassi, Kalai, M. Jerbi, Bennour (Dandan 89'), S. Naffati, Beji, Liwen (Zairi 73') et Walid Jerbi (A. Naffati 90'+1).ESS : Gazzeh, Boughattas, Dagdoug, Naouali (Ben Ali 65'), Ghedamsi, Karoui (Jebali 79'), Chouchene, Ben Choug (Souissi 90'+4), Aouani (Smichi 65'), Chamakhi (Sabeur 79') et Chaouat.