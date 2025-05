Tunisie: L'OIM renforce la mobilité des jeunes dans le sud tunisien - Lancement de la phase II du projet HELMA

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en partenariat avec le Ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports, a officiellement remis deux bus aux Commissariats régionaux de la jeunesse et des sports des gouvernorats de Médenine et de Tataouine.

Cette remise s'inscrit dans le cadre du projet HELMA - phase II, une initiative soutenue par le Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et mise en oeuvre par l'OIM en Tunisie. Ce projet vise à renforcer l'inclusion, la mobilité et l'accès aux opportunités socio-éducatives et culturelles pour les jeunes Tunisiennes et Tunisiens, notamment ceux exposés au risque d'émigration irrégulière.

Les bénéficiaires ciblés sont principalement les jeunes inscrits dans les maisons de jeunes des gouvernorats de Mahdia, Médenine, Sfax et Tataouine, avec une attention particulière portée aux jeunes NEET (ni en emploi, ni en formation, ni en éducation).

Le projet HELMA entend améliorer les perspectives socio-économiques de ces jeunes à travers : un meilleur accès à la formation technique et professionnelle, des opportunités de retour en milieu scolaire, un accompagnement vers l'emploi et la promotion de projets communautaires ancrés dans les territoires.

Alignée sur les priorités de la Stratégie nationale pour la jeunesse et sur les cadres de coopération internationaux, notamment la Stratégie des Nations Unies pour la Jeunesse 2030, cette initiative traduit l'engagement conjoint de l'OIM et des gouvernements tunisien et italien en faveur de la participation citoyenne, de l'employabilité et de l'accès équitable aux services pour les jeunes.

« Cette initiative illustre l'engagement fort de nos partenaires pour inclure pleinement les jeunes dans le développement socio-économique de la Tunisie », a déclaré Azzouz Samri, Chef de mission de l'OIM en Tunisie.

L'OIM réaffirme à cette occasion sa volonté de poursuivre, aux côtés de ses partenaires, la mise en oeuvre de projets concrets visant à renforcer la mobilité, l'employabilité et l'autonomie des jeunes, notamment dans les régions à fort potentiel.