Tunisie: Escroquerie à la chasse aux trésors - Plus de 500 000 dinars dérobés à quatre victimes

Quatre personnes ont été victimes d'une escroquerie de grande ampleur perpétrée par une femme et deux hommes, dont l'un est ressortissant d'un pays arabe. Les escrocs ont réussi à leur soutirer plus de 500 000 dinars en leur faisant croire qu'ils pouvaient extraire des trésors enfouis à l'aide de rituels de sorcellerie et de pratiques occultes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale, les services de police de Manouba sont parvenus à identifier et interpeller les trois suspects. Une perquisition effectuée au domicile du suspect étranger, situé à Zahrouni, a permis de découvrir une série d'objets utilisés pour appuyer l'illusion : métaux et pierres de différentes couleurs, statuettes suspectées d'être archéologiques, cristaux transparents, poudres, liquides non identifiés, reptiles séchés, photos de femmes, sous-vêtements féminins, un masque, mandats postaux et cartes bancaires.

Les objets saisis laissent penser à une mise en scène sophistiquée destinée à convaincre les victimes de la véracité des pouvoirs surnaturels prétendus.

L'enquête se poursuit afin de déterminer s'il existe d'autres victimes et d'élucider l'ensemble du réseau derrière cette affaire.