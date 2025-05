Congo-Kinshasa: Pour Raïssa Malu, l'école doit redevenir « le berceau de notre résilience collective »

À l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement, célébrée ce lundi 30 avril sous le thème « Enseigner pour transformer, former pour bâtir », la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a affirmé que l'école devrait redevenir « le berceau de notre résilience collective ».

« En ce jour de reconnaissance nationale, nous rendons hommage aux enseignantes et enseignants de la République. À celles et ceux qui, dans les villes comme dans les villages, se lèvent chaque matin pour transmettre le savoir, éveiller l'esprit critique et forger les consciences, parfois dans des conditions difficiles », a souligné Raïssa Malu.

Selon elle, l'éducation est au coeur de toute transformation durable:

« Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. Je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent le savoir et les valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissements, nos inspecteurs et nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance ».

Des avancées majeures dans le secteur éducatif

Raïssa Malu salue les progrès enregistrés dans l'éducation, notamment grâce à la politique de gratuité de l'enseignement primaire, une avancée significative pour l'inclusion scolaire.

« Ces dernières années, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de la gratuité, construit plus de 400 nouvelles écoles et lancé la construction de 3 000 salles de classe supplémentaires. Nous avons renforcé la qualité en développant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage », s'est félicitée la ministre.

Elle réaffirme l'engagement du Gouvernement à poursuivre ces réformes pour bâtir une école publique gratuite, inclusive et de qualité, contribuant ainsi à la construction d'une nation plus forte et résiliente.