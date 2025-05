Congo-Kinshasa: L'UE réaffirme son soutien aux processus de paix au pays

L'Union européenne réaffirme son soutien aux initiatives de médiation en cours en vue d'une paix juste et équitable dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la sous-région. C'est ce qu'a affirmé dans un communiqué de presse, publié mercredi 30 avril, son représentant spécial pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, en visite à Kinshasa.

Ce diplomate européen est arrivé dans la capitale congolaise le mardi dernier, en provenance de Brazzaville, pour une visite de 48 heures, dans le cadre d'une mission qui le conduira également au Rwanda.

Sa mission vise à renforcer, dit-il, la dynamique de paix en cours.

Selon ce communiqué, Johan Borgstam confirme le soutien de l'UE à la consolidation de la dynamique de paix, qui découle de la rencontre du 18 mars dernier à Doha (Qatar), entre les Présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ainsi que la Déclaration de principes signée le 25 avril dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda.

« Dans ce cadre, il est important de préserver les acquis des processus de Luanda et de Nairobi et d'assurer que les efforts internationaux soutiennent le processus régional EAC-SADC. Nous appelons toutes les parties prenantes à s'engager de manière substantielle et à procéder rapidement à la mise en oeuvre des actions identifiées dans les différents cadres de dialogue », déclare-t-il.

Dans ses rencontres avec les différentes personnalités du pays, Johan Borgstam a aussi abordé la question sur situation humanitaire en RDC.

C'est ainsi qu'il a eu des échanges avec le chef de Délégation du CICR et des responsables de Médecins Sans Frontières.

Le communiqué rappelle en outre que l'UE a récemment organisé un pont aérien pour acheminer de l'aide humanitaire à hauteur de 1 million d'euros à Goma, afin d'apporter assistance aux personnes affectées par le conflit armé.