Cameroun: Au pays, les syndicats regrettent un 1er-Mai marqué davantage par la fête que par les revendications

Alors que beaucoup de pays célèbrent la Fête des travailleurs en réclamant des droits, au Cameroun, le 1er-Mai, est marqué par des festivités et un défilé organisé partout sur le territoire. Les débits de boissons sont pris d'assaut par les employés et les patrons, alors certaines syndicalistes regrettent que cette date soit désormais associée aux festivités et se soit éloignée des revendications des travailleurs. Les centrales tentent de revendiquer de meilleures conditions de travail.

Derrière son comptoir, noyé sous une tonne de chaussures, le visage de Coty rayonne. Entre deux clients, le chef de l'entreprise raconte à quoi va ressembler la fête du 1er mai dans sa structure : « C'est la fête du travail, pour nous, c'est une façon de se réunir, de fêter ensemble avec les employés et gratifier les meilleurs employés, et inviter certains clients pour partager un bout ensemble. »

Dans ce garage de Yaoundé, la quasi-totalité de la vingtaine d'employés considère la journée du 1er mai comme une journée de festivités. Cette année encore, le mécanicien Samuel fera le tour des débits de boissons de la ville : « Tout au long de la journée, je vais chercher mes amis qui ont des entreprises, on va fêter et célébrer l'entreprise et au soir, c'est la fête. »

À Yaoundé, le traditionnel défilé du 1er-Mai aura lieu au boulevard du 20 mai. Les différents syndicats en profiteront pour formuler à nouveau leurs revendications pour l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Jean-Marc Bikoko, président de la centrale du secteur public, regrette que le 1er-Mai soit devenu une journée de festivités, loin des revendications des salariés. Le syndicaliste rappelle que ni le patronat ni l'État camerounais ne mettent en oeuvre de meilleures dispositions de travail pour les salariés.