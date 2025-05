Tunisie: Célébration de la Journée mondiale du travail - 23 travailleurs et 15 entreprises récompensés

À l'occasion de la Journée mondiale du travail, célébrée le jeudi 1er mai 2025, le ministère des Affaires sociales a organisé une cérémonie au cours de laquelle plusieurs prix ont été décernés au titre de l'année 2024.

Le prix du travailleur exemplaire a été remis à 23 employés issus des secteurs public et privé. Parmi les lauréats figurent notamment Monia Khédhiri (Présidence du gouvernement), Hafsa Bokhili (ministère de la Justice), Monia Dabki (ministère de la Défense nationale), Othmane Hichri (ministère de l'Intérieur), Ibrahim Khalfaoui (ministère des Finances), Riadh Dridi (ministère de la Santé) et plusieurs autres représentants d'institutions publiques et d'entreprises privées réparties sur tout le territoire.

Le prix de l'employeur exemplaire a, quant à lui, été attribué à quatre responsables d'entreprises : Aymen Brik (Leoni, Sousse), Saida Saidi (Sidi Messoud, Sidi Bouzid), Imed Mazhoud (GCT Gabès) et Hassouna Tlili (GCT Mdhilla).

Le prix du progrès social a été décerné à neuf entreprises opérant dans divers secteurs, telles que Bona-Tunis (Ben Arous), Safran Electrical and Power Tunisia (Nabeul), Teriak (Zaghouan), Sacem-Industries (Bizerte), Coficab-Med (Béja), ainsi qu'à une association active à Djerba Midoun.

Le prix des commissions consultatives des entreprises et des délégations des travailleurs a été remis aux structures internes de Sartorius Stedim Biotech (Ben Arous), ArkoSonia (Sousse) et Mare Alb (Zarzis).

Enfin, le prix national de la santé et de la sécurité professionnelle a été attribué à trois entreprises privées : Bontaz Tunis (Ben Arous), Bieffe Medital Manufacturing (Manouba) et Yazaki (Gafsa).

Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a salué les efforts des employés et dirigeants des secteurs public et privé, soulignant qu'ils ont contribué à revaloriser la place du travail en Tunisie. Il a toutefois alerté sur les défis actuels, liés à la baisse de la culture du dévouement professionnel et à l'essor de l'intelligence artificielle, qui modifie profondément le monde du travail.