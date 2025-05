Tunisie: Métlaoui - Une pépite touristique en attente d'être valorisée

Les gorges de Shelja, situées près de Métlaoui en Tunisie, représentent un joyau caché doté d'un potentiel touristique exceptionnel pour la région de Gafsa. Ce site naturel unique en son genre, caractérisé par ses formations rocheuses aux teintes rouges et roses flamboyantes, offre des paysages à couper le souffle, rappelant les canyons spectaculaires du Far West américain. L'histoire des gorges est également intimement liée au monde du cinéma, ayant servi de décor naturel à des réalisateurs de renom tels que Sergio Leone, ajoutant une dimension culturelle et historique à son attrait.

Le Lézard Rouge, un train touristique pittoresque, relie la ville de Métlaoui aux gorges, offrant aux visiteurs un voyage inoubliable à travers des paysages grandioses. Classées réserve naturelle depuis 2009, les gorges de Shelja abritent également des vestiges romains témoignent d'une riche histoire. La faune et la flore locales, adaptées à cet environnement aride, ajoutent à la richesse écologique du site.

Malgré leur potentiel indéniable, les gorges de Shelja font face à des défis importants. Le manque d'infrastructures touristiques adéquates et la pollution due à l'extraction de phosphate, qui a affecté la qualité de l'eau et dégradé le paysage, nécessitent une attention urgente. Un investissement massif dans l'amélioration des infrastructures, incluant des hébergements, des restaurants, des sentiers de randonnée balisés et des centres d'information touristique, est crucial pour attirer un flux touristique important. Des mesures de dépollution et de restauration du site sont également indispensables pour préserver la beauté naturelle des gorges et assurer un tourisme durable.

Dans le cadre des journées de promotion du tourisme à Gafsa programmées les 17, 18, 19 mai prochains, l'intégration des gorges de Shelja dans les circuits touristiques est primordiale. Ce site exceptionnel peut devenir un véritable moteur de développement économique pour la région. Une campagne de promotion efficace, mettant en avant la beauté naturelle des gorges, leur histoire fascinante, les activités possibles (randonnée, escalade, découverte des vestiges romains, voyage à bord du «Lézard Rouge»), et l'authenticité de l'expérience, est essentielle pour faire de ce site une destination touristique incontournable en Tunisie. Il est également important de collaborer avec les communautés locales pour développer un tourisme responsable et durable, bénéfique à tous.