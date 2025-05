Tunisie: Reprise du tourisme en Afrique - Le pays, nouvel eldorado pour l'hôtellerie

Après une année 2024 record pour le tourisme africain, les investissements hôteliers repartent de plus belle. Aux côtés des poids lourds du continent, la Tunisie confirme son attractivité et séduit les plus grandes chaînes internationales.

Le tourisme africain n'a jamais été aussi dynamique. En 2024, l'Afrique a franchi pour la première fois le cap des 74 millions d'arrivées internationales, dépassant son niveau d'avant pandémie. De Marrakech au Caire, les visiteurs affluent, et les projets hôteliers suivent. Selon le 17e rapport du cabinet « W Hospitality Group », pas moins de 577 hôtels, représentant 104.444 chambres, sont en cours de construction sur le continent -- un bond de 13,3 % en un an.

L'Afrique du Nord, locomotive du continent

La région Afrique du Nord concentre la majorité de cette dynamique: 230 projets pour près de 50.000 chambres.

Le Maroc, l'Egypte et l'Algérie tirent cette croissance, mais la Tunisie n'est pas en reste. Le pays, fort de son retour en grâce sur la scène touristique internationale, affiche 17 projets hôteliers en cours, totalisant 4.336 chambres.

Avec ses plages méditerranéennes, ses sites archéologiques, son désert aux portes du Sahara et son art de vivre unique, la Tunisie renforce son offre pour séduire une clientèle internationale toujours plus exigeante.

« Nous assistons à un repositionnement du tourisme tunisien vers plus de qualité et de diversification », souligne un expert du secteur. Le pays parie sur des infrastructures modernes, une montée en gamme et le développement de nouveaux segments : éco-tourisme, bien-être, tourisme culturel et médical.

Djerba en tête d'affiche

Coeur battant de cette dynamique, l'île de Djerba s'impose comme l'une des destinations les plus prisées du continent pour les projets hôteliers à venir. Avec 1.393 chambres en développement, l'île -- récemment inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco -- ambitionne de devenir un modèle de tourisme durable en Méditerranée.

Marriott, Hilton, Accor, Radisson... Les grands groupes internationaux, qui représentent plus de 70 % du portefeuille hôtelier en Afrique, investissent massivement. La Tunisie figure désormais parmi leurs priorités en Afrique du Nord, aux côtés de l'Egypte et du Maroc.

A l'horizon 2026, la moitié des projets hôteliers actuellement en construction sur le continent devraient être livrés. Pour la Tunisie, l'enjeu est clair : profiter de cet élan pour consolider son retour au premier plan du tourisme africain et méditerranéen.

De la quantité à la qualité

Alors que le tourisme tunisien enchaîne des records de fréquentation, un paradoxe persiste dans le secteur : « L'afflux des visiteurs ne se traduit toujours pas par une réelle valeur ajoutée pour l'économie nationale », soulignent de nombreux économistes. En dépit de l'augmentation des arrivées internationales, le secteur reste prisonnier d'un modèle de tourisme de masse peu rentable, qui ne parvient pas à générer des retombées économiques substantielles. Ce constat soulève la nécessité d'une transformation profonde pour répondre aux exigences d'un marché de plus en plus compétitif. Qualité, diversification, montée en gamme... autant de chantiers urgents qui s'imposent pour ne pas rester à la traîne face à une concurrence de plus en plus structurée.