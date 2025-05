Tunisie: Mustapha Laroussi élu président de l'Inter Ordre des pharmaciens d'Afrique (IOPA)

Le président du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie, Mustapha Laroussi, a été élu à la tête de l'Inter Ordre des pharmaciens d'Afrique (IOPA) lors de la 24e édition du Forum International de la Pharmacie 2025, qui se tient en Tunisie les 1eᣴ et 2 mai 2025. Cet événement majeur se déroule sous le thème "Le rôle de l'intelligence artificielle dans le secteur pharmaceutique".

Dans un communiqué, le Conseil a salué cette élection, la qualifiant de "reconnaissance pour la Tunisie", qui renforce ainsi son influence et son rayonnement sur le continent africain.

Le Forum, inauguré par le ministre de la Santé tunisien, Mustapha Ferjani, réunit plus de 30 pays, avec la participation de 50 experts et spécialistes, 70 exposants et près de 3000 participants. L'événement offre une plateforme de discussions autour des avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine pharmaceutique, du développement des industries pharmaceutiques et des opportunités de coopération entre les pays du Sud.

Les participants auront également l'occasion de suivre 30 ateliers animés par des experts, ainsi que 20 conférences scientifiques et sessions de débat. Des thématiques telles que l'harmonisation des législations pharmaceutiques en Afrique et la collaboration entre les pays du continent pour renforcer les capacités locales de production et de distribution de médicaments seront abordées.

Ce forum représente également une opportunité unique pour les startups du secteur des technologies de santé (HealthTech) de présenter leurs innovations et d'échanger avec des acteurs publics et privés du secteur pharmaceutique à l'échelle de l'Afrique.

Cette édition est organisée sous le patronage de l'Union des Pharmaciens d'Afrique, en partenariat avec plusieurs institutions, dont l'Union Syndicale Africaine des Pharmaciens (USAP), l'Association des Centres d'Achats de Médicaments Essentiels (ACAME), l'Association des Régulateurs Pharmaceutiques en Afrique (ARPA), le Congrès des Doyens des Facultés de Pharmacie d'Afrique (CADFA), ainsi que le Ministère de la Santé tunisien et la Pharmacie centrale de Tunisie.