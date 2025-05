Tunisie: L'USBG se relance - Afouène Gharbi, l'homme qui tombe à pic

Une large victoire en championnat sur l'ASG et une qualification en Coupe méritée aux dépens du CSS sont à inscrire à l'actif du nouvel entraîneur.

Afouène Gharbi a été appelé pour la première fois aux commandes des « Jaune et Noir » de Ben Guerdane pour une mission de deux mois. Avec un dur challenge à relever: empêcher la descente du club à l'étage inférieur. Ce même étage inférieur où il a fait ses débuts comme entraîneur (CS Msaken, US Siliana et CO Médenine) après avoir été joueur de qualité et brillant milieu offensif avec l'OB (son club d'origine) puis avec l'ESS.

Son expérience renouvelée plus d'une fois avec l'ES Métaloui puis en championnat saoudien lui ont fait gagner en expérience et l'ont beaucoup mûri à tel point qu'il n'a plus peur d'accepter les défis les plus fous. Quand il a pris l'USBG au mois d'avril, le club était dans de très mauvais draps et en pleine crise de résultats. Il a supervisé dans les tribunes ses nouveaux protégés dans leur match contre l'Étoile avant de prendre les choses en main contre l'ASG, le match-clé du maintien. On attendait de lui une petite victoire et uniquement les trois points. Il a tenu à joindre la manière aussi avec un succès éloquent par 3 buts à 0. Ce fut plus qu'un petit espoir, une grande bouffée d'oxygène.

Un grand plus au moment opportun

La rencontre des huitièmes de finale qui a suivi contre le CSS a confirmé l'apport concret de Afouène Gharbi sur le plan mental. Cet entraîneur a pu donner au groupe une bonne dose de confiance. Tactiquement, compter sur une bonne assise défensive est pour Afouène Gharbi la meilleure option dans des matches serrés et disputés. L'idée est de penser à ne pas encaisser de buts avant de penser à en inscrire. D'abord, Une défense à cinq bien musclée (Ben Hassen, Taous, Yeken, Machmoum et Abderrazak) dressant un rideau bien tissé devant un grand portier (Noureddine Farhati).

Un deuxième rideau, avancé avec un milieu à trois récupérateurs (Yannick Junior Mbida , Amour Loussoukou et Houcemeddine Souissi), a permis de former un bloc compact où les espaces pour l'adversaire sont très réduits. Devant, un dispositif qui favorise l'attaque rapide plutôt que l'attaque placée. Ce système employé par ses trois prédécesseurs (Galbi, Mâalej et Khcharem) n'a pas marché même à domicile pour l'USBG.

À la pointe de l'attaque, deux fers de lance rapides dans le jeu en contre sont utilisés à bon escient : Iyed Belwafi sur le couloir gauche et Adnène Yâakoubi en plein coeur du dispositif, avec comme joker en cours de jeu, Adem Ben Ahmed. Ce réajustement tactique a amélioré le jeu de l'équipe qui devient plus efficace. C'est le match de samedi contre l'ESZ à Ben Guerdane qui sera pour Afouène Gharbi le dernier obstacle à surmonter. Une victoire et 27 points au compteur, et ce serait, à coup sûr, le maintien en chantant.