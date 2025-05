Algérie: Ouverture du 4e Salon de l'optique et de la lunetterie de l'Ouest avec la participation de 50 exposants

ORAN — La 4e édition du Salon de l'optique et des lunettes de l'Ouest a été inaugurée, jeudi à Oran, avec la participation de 50 exposants représentant des marques et produits nationaux et étrangers.

Le Salon, organisé par la société "R-H International Communication", vise à renforcer la proximité entre les professionnels de la santé visuelle, les fabricants, les distributeurs de produits optiques et les artisans lunetiers, a expliqué le commissaire du Salon, Rachid Hassas, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d'ouverture, présidée par le wali d'Oran, Samir Chibani, en présence des autorités locales.

Hassas a affirmé que ce Salon constitue un espace de rencontres, d'échanges d'expertise et de complémentarité entre les différents acteurs du secteur, à travers l'exposition d'une large gamme de produits et d'équipements liés à l'optique et à l'ophtalmologie, tels que des lunettes médicales, des appareils de diagnostic, des composants et des équipements destinés aux opticiens, ophtalmologues ainsi qu'aux professionnels de la santé.

Il a également souligné que l'objectif est de "faciliter l'échange d'informations essentielles et d'expériences de terrain pour une meilleure compréhension des défis actuels et des mutations technologiques et économiques que connaît ce secteur". Il a ajouté que les organisateurs "ambitionnent de rendre le savoir spécifique à ce domaine accessible aux professionnels, afin de leur permettre de s'adapter à l'évolution du marché et de répondre aux besoins des patients".

De son côté, le Directeur local de la santé, Hadj Boutouaf, a précisé que "le Salon revêt un caractère régional important, en cherchant à renforcer les liens entre les différents métiers de la santé visuelle et à consolider la position d'Oran dans le domaine de l'optique et de la lunetterie dans l'Ouest du pays".

Le programme de l'événement, qui s'étale sur trois jours, comprend des conférences spécialisées, des ateliers pratiques, ainsi que des démonstrations en direct d'outils et de techniques innovantes.